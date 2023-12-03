جمل خادعة يستخدمها الأشخاص المتلاعبين لكسب ثقتك.. كُن حذرًا

(MENAFN
- Youm7) لا شك أننا نتفاجأ بأشخاص كانوا مقربين منا بدرجة كبيرة، وكنا نعتقد إنها يحملون لها الحب، ونكتشف بعد ذلك إنهم كانوا طوال فترة تعارفنا بهم يتلاعبون بنا ليكسبوا ثقتنا، و كانوا ماهرين في تزييف الواقع، وكسب ثقتنا ببراعة لصالحهم، وهؤلاء الأفراد، ربما تجدهم في عملك، أو حياتك الإجتماعية، أو مجال دراستك، فهم منتشرون في كل مكان حولنا، ولكن كيف تكتشف هؤلاء المتلاعبين من مواقفهم الأولى وأحاديثهم التي تظهرهم كشخصيات متلاعبة ، هذا ما نتعرف عليه
وفقًا لما نشره موقع "medium".
سمات الشخصية أنا أعرفك أفضل مما تعرف نفسك
تلك الجملة عندما تسمعها تشعر بأنك أمام شخص يحبك، ويحاول أن يحتويك ويسهل عليك مشاغل الحياة، ولكن عندما تتعمق فيها، سوف تجده أنه يحاول السيطرة عليك وفرض رأيه، بطريقة تجعلك تقتنع بأن هذا ماتحتاجه بالفعل .
أنت تبالغ في رد فعلك
هي عبارة سيئة تهدف إلى التقليل من عواطفك والتحكم في ردود أفعالك، وبالتالي تعزيز الشعور بالذنب للتعبير عن مشاعرك الحقيقية، وهنا عليك أن تعترف بأن مشاعرك صحيحة وتستحق الإعتراف بها دون عتاب، أو خوف.
شخصية متلاعبة لن أكذب عليك أبدًا
عليك أن تعلم أن الشخص الصادق ، لا يحتاج أن يؤكد لك كل دقيقة إنه لا يكذب ولن يكذب عليك، فالمواقف والحياة والتجارب تثبت ما يسعى لإثباته .
ألا تثق بي؟!
تعتبر تلك الجملة خبيثة وتهدف إلى تحويل عبء الشك عليك، مما يجعلك تشعر بالذنب للتشكيك في أفعالهم، ولكن تذكر أن الثقة تكتسب، ولا تمنح بشكل أعمى.
علاقات انسانية أنا أكره الدراما
أسلوب يستخدمه أولئك الذين غالبا ما يكونون في بؤرة الصراعات، ولكن عليك أن تعلم أن تكون يقظ حتى تمييز النوايا الحقيقية.
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