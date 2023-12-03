-->

Sunday, 03 December 2023 06:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمل خادعة يستخدمها الأشخاص المتلاعبين لكسب ثقتك.. كُن حذرًا

12/3/2023 4:33:55 AM
(MENAFN- Youm7) لا شك أننا نتفاجأ بأشخاص كانوا مقربين منا بدرجة كبيرة، وكنا نعتقد إنها يحملون لها الحب، ونكتشف بعد ذلك إنهم كانوا طوال فترة تعارفنا بهم يتلاعبون بنا ليكسبوا ثقتنا، و كانوا ماهرين في تزييف الواقع، وكسب ثقتنا ببراعة لصالحهم، وهؤلاء الأفراد، ربما تجدهم في عملك، أو حياتك الإجتماعية، أو مجال دراستك، فهم منتشرون في كل مكان حولنا، ولكن كيف تكتشف هؤلاء المتلاعبين من مواقفهم الأولى وأحاديثهم التي تظهرهم كشخصيات متلاعبة ، هذا ما نتعرف عليه
وفقًا لما نشره موقع "medium".


سمات الشخصية أنا أعرفك أفضل مما تعرف نفسك

تلك الجملة عندما تسمعها تشعر بأنك أمام شخص يحبك، ويحاول أن يحتويك ويسهل عليك مشاغل الحياة، ولكن عندما تتعمق فيها، سوف تجده أنه يحاول السيطرة عليك وفرض رأيه، بطريقة تجعلك تقتنع بأن هذا ماتحتاجه بالفعل .

أنت تبالغ في رد فعلك

هي عبارة سيئة تهدف إلى التقليل من عواطفك والتحكم في ردود أفعالك، وبالتالي تعزيز الشعور بالذنب للتعبير عن مشاعرك الحقيقية، وهنا عليك أن تعترف بأن مشاعرك صحيحة وتستحق الإعتراف بها دون عتاب، أو خوف.


شخصية متلاعبة لن أكذب عليك أبدًا

عليك أن تعلم أن الشخص الصادق ، لا يحتاج أن يؤكد لك كل دقيقة إنه لا يكذب ولن يكذب عليك، فالمواقف والحياة والتجارب تثبت ما يسعى لإثباته .

ألا تثق بي؟!

تعتبر تلك الجملة خبيثة وتهدف إلى تحويل عبء الشك عليك، مما يجعلك تشعر بالذنب للتشكيك في أفعالهم، ولكن تذكر أن الثقة تكتسب، ولا تمنح بشكل أعمى.


علاقات انسانية أنا أكره الدراما

أسلوب يستخدمه أولئك الذين غالبا ما يكونون في بؤرة الصراعات، ولكن عليك أن تعلم أن تكون يقظ حتى تمييز النوايا الحقيقية.







MENAFN03122023000132011024ID1107527171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث