جمل خادعة يستخدمها الأشخاص المتلاعبين لكسب ثقتك.. كُن حذرًا

MENAFN - Youm7) لا شك أننا نتفاجأ بأشخاص كانوا مقربين منا بدرجة كبيرة، وكنا نعتقد إنها يحملون لها الحب، ونكتشف بعد ذلك إنهم كانوا طوال فترة تعارفنا بهم يتلاعبون بنا ليكسبوا ثقتنا، و كانوا ماهرين في تزييف الواقع، وكسب ثقتنا ببراعة لصالحهم، وهؤلاء الأفراد، ربما تجدهم في عملك، أو حياتك الإجتماعية، أو مجال دراستك، فهم منتشرون في كل مكان حولنا، ولكن كيف تكتشف هؤلاء المتلاعبين من مواقفهم الأولى وأحاديثهم التي تظهرهم كشخصيات متلاعبة ، هذا ما نتعرف عليهوفقًا لما نشره موقع "medium".

سمات الشخصية أنا أعرفك أفضل مما تعرف نفسك

تلك الجملة عندما تسمعها تشعر بأنك أمام شخص يحبك، ويحاول أن يحتويك ويسهل عليك مشاغل الحياة، ولكن عندما تتعمق فيها، سوف تجده أنه يحاول السيطرة عليك وفرض رأيه، بطريقة تجعلك تقتنع بأن هذا ماتحتاجه بالفعل .

أنت تبالغ في رد فعلك

هي عبارة سيئة تهدف إلى التقليل من عواطفك والتحكم في ردود أفعالك، وبالتالي تعزيز الشعور بالذنب للتعبير عن مشاعرك الحقيقية، وهنا عليك أن تعترف بأن مشاعرك صحيحة وتستحق الإعتراف بها دون عتاب، أو خوف.

شخصية متلاعبة لن أكذب عليك أبدًا

عليك أن تعلم أن الشخص الصادق ، لا يحتاج أن يؤكد لك كل دقيقة إنه لا يكذب ولن يكذب عليك، فالمواقف والحياة والتجارب تثبت ما يسعى لإثباته .

ألا تثق بي؟!

تعتبر تلك الجملة خبيثة وتهدف إلى تحويل عبء الشك عليك، مما يجعلك تشعر بالذنب للتشكيك في أفعالهم، ولكن تذكر أن الثقة تكتسب، ولا تمنح بشكل أعمى.

علاقات انسانية أنا أكره الدراما

أسلوب يستخدمه أولئك الذين غالبا ما يكونون في بؤرة الصراعات، ولكن عليك أن تعلم أن تكون يقظ حتى تمييز النوايا الحقيقية.