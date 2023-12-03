صوتهم من دماغهم.. 4 أبراج فلكية لا تقتنع بآراء غيرها

(MENAFN
- Youm7) يفضل البعض الإنصات للآخرين للتعرف لآرائهم تجاه أى موضوع لكن البعض الآخر، لا يفضل أن ينصت لأى رأى سوى رأيه هو وذلك لاقتناعه بأنه يفهم أكثر من أى شخص وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة علم الأبراج. أبراج فلكية لا تقتنع بآراء غيرها برج الأسد
يمكن لمولود برج الأسد أن يشاور أصدقائه
والمقربون فى أى موضوع يخص حياته، ولكنه ينفذ نصائحه هو دون أن يفكر فى نصائح من حوله حيث إنه لا يقتنع بأى رأى مختلف عن رأيه.
برج السرطان
مولود برج السرطان بالرغم من أنه شخصية ذكية لكنه سريع الإنفعال، لا يقتنع بآراء غيره، أحيانا يفرض آرائه على الآخرين، ولأنه شخصية عنيدة ، أحيانا يصعب النقاش معه، لكنه شخصية قوية متمسك بأرائه وصاحب تفكير خيالى واسع.
برج الثور
أحيانا يصعب إقناع مولود برج الثور ببعض الآراء، لذا دائماً يرى إنه على صواب، ولأنه عنيد بشكل مبالغ فيه، لا يمكن أن يقتنع بالآراء أحد حتي لو كانت على لو كان على حق، لذلك ينسحب من أى نقاش مختلف عن رأيه.
برج العذراء
برج العذراء يرفض النقاش ويمكن أن يأجله للفترة المقبلة، أيضًا يعرف عن برج العذراء إنه سريع الغضب، متمسك بآرائه بشكل صعب حتي لو كانت خاطئة، وفي بعض الأحيان يقلب التزابيزة على الطرف الثاني.
رفض آراء الآخرين
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