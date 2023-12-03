صوتهم من دماغهم.. 4 أبراج فلكية لا تقتنع بآراء غيرها

MENAFN - Youm7) يفضل البعض الإنصات للآخرين للتعرف لآرائهم تجاه أى موضوع لكن البعض الآخر، لا يفضل أن ينصت لأى رأى سوى رأيه هو وذلك لاقتناعه بأنه يفهم أكثر من أى شخص وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة علم الأبراج. أبراج فلكية لا تقتنع بآراء غيرها برج الأسد



يمكن لمولود برج الأسد أن يشاور أصدقائه

والمقربون فى أى موضوع يخص حياته، ولكنه ينفذ نصائحه هو دون أن يفكر فى نصائح من حوله حيث إنه لا يقتنع بأى رأى مختلف عن رأيه.

برج السرطان



مولود برج السرطان بالرغم من أنه شخصية ذكية لكنه سريع الإنفعال، لا يقتنع بآراء غيره، أحيانا يفرض آرائه على الآخرين، ولأنه شخصية عنيدة ، أحيانا يصعب النقاش معه، لكنه شخصية قوية متمسك بأرائه وصاحب تفكير خيالى واسع.

برج الثور

أحيانا يصعب إقناع مولود برج الثور ببعض الآراء، لذا دائماً يرى إنه على صواب، ولأنه عنيد بشكل مبالغ فيه، لا يمكن أن يقتنع بالآراء أحد حتي لو كانت على لو كان على حق، لذلك ينسحب من أى نقاش مختلف عن رأيه.

برج العذراءبرج العذراء يرفض النقاش ويمكن أن يأجله للفترة المقبلة، أيضًا يعرف عن برج العذراء إنه سريع الغضب، متمسك بآرائه بشكل صعب حتي لو كانت خاطئة، وفي بعض الأحيان يقلب التزابيزة على الطرف الثاني.رفض آراء الآخرين



