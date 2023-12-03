مش هتحتاج للفني.. 5 مشكلات فى صيانة المنزل لا تأخذ دقيقة لإصلاحها

MENAFN - Youm7) قد تلاحظ الكثيرات من النساء أنهن يطلبن من أزوجهن عمل الصيانة لبعض الأشياء في المنزل، لكنه يتجاهلها لبذل كثير من الجهد والوقت لإصلاحها، فى حين أن بعض الإصلاحات المنزلية لا تتطلب محترفاً، إلا أنه يمكن حل هذه المشكلات المنزلية بنفسك، يستعرض "اليوم السابع" أكبر المشكلات التى يمكن حلها فى لحظات وبأدوات بسيطة، وذلك وفقاً لما نشره موقع "bobvila".





الصيانة الاهتمام بالمفصلات

إذا كان لديك دقيقة واحدة فارغة، أو حتى تنتقل من غرفة لأخرى ووجد مفصل مهزوز، يمكنك بمنتهى بالسباطة والسرعة الاستعانة بالمفك، وربط المسمار جيدا، ولا مانع من التأكيد على باقي مسامير الشرفة.

مشاكل رأس الدش

يمكن أن يبدأ رأس الدش فى التذبذب عندما يصبح الأنبوب الموجود في الحائط مفككا بمرور الوقت، ولكن تثبيت الأنبوب وتثبيت رأس الدش يعد أمرا سهلا، فقم بتحريك حلقة تقليم رأس الدش بعيدا عن الحائط باستخدام مفك براع للكشف عن قاعدة الأنبوب والفتحة الموجودة أسفله، سم تسليكها باستخدام المصاصة التي تأتي مع العلبة، وبعد إرجاع الحلق مكانها استمتع برأس الدش القوي الجديد.





المنزل أصوات الأرضيات

عندما يحتك الخشب بالخشب فإنه يصدر صريرًا، فإذا كانت لديك أرضيات خشبية صلبة، فمن المحتمل أن يكون لديك منطقة أو منطقتان تصدران صريرًا دائما عند المشي عليها، يمكنك إسكات الأرضية الخشبية المزعجة بالقليل من نشا الذرة، عن طريق رشها على المنطقة التي تصدر صريرًا، ثم استخدم المكنسة لمسحها في الشقوق الموجودة بين الألواح، سيكون نشا الذرة بمثابة مادة تشحيم جافة بين الأسطح الخشبية لتهدئة الصرير.

بقع السقف القبيحة

قد يترك تسريبات الماء علامة صفراء قذرة تجعل الغرفة بأكملها تبدو سيئة، إذا لم تكن لديكه إمكانية تسمح لك بإعادة طلاء السقف بالكامل، فهناك طريقة رائعة يمكنك من خلالها إزالة البقعة، باستخدام جزء من المبيض إلى خمسة مقادير من الماء، ثم رش البقعة جيدا بالمحلول، وفي غضون ساعات، سوف تتلاشى البقعة بشكل ملحوظ، أو حتى تمام.

صيانة





انخفاض تدفق الصنبور

يمكن أن تؤدي رواسب الماء والأجزاء الصغيرة من الحطام إلى انسداد الحنفيات والتأثير على تدفق المياه، وهنا يلزم إجراء القليل من التنظيف، حيث يوجد في نهاية الصنبور شاشة تهوية صغيرة حيث يمكن أن يحبس الترسبات، يمكن إزالة شاشة التهوية عن طريق لفها إلى اليسار، ونقعها في الخل لإذابة رواسب الماء العسر طوال الليل ثم أعد تركيبها.



