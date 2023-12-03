مش هتحتاج للفني.. 5 مشكلات فى صيانة المنزل لا تأخذ دقيقة لإصلاحها

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- Youm7) قد تلاحظ الكثيرات من النساء أنهن يطلبن من أزوجهن عمل الصيانة لبعض الأشياء في المنزل، لكنه يتجاهلها لبذل كثير من الجهد والوقت لإصلاحها، فى حين أن بعض الإصلاحات المنزلية لا تتطلب محترفاً، إلا أنه يمكن حل هذه المشكلات المنزلية بنفسك، يستعرض "اليوم السابع" أكبر المشكلات التى يمكن حلها فى لحظات وبأدوات بسيطة، وذلك وفقاً لما نشره موقع "bobvila".
الصيانة الاهتمام بالمفصلات
إذا كان لديك دقيقة واحدة فارغة، أو حتى تنتقل من غرفة لأخرى ووجد مفصل مهزوز، يمكنك بمنتهى بالسباطة والسرعة الاستعانة بالمفك، وربط المسمار جيدا، ولا مانع من التأكيد على باقي مسامير الشرفة.
مشاكل رأس الدش
يمكن أن يبدأ رأس الدش فى التذبذب عندما يصبح الأنبوب الموجود في الحائط مفككا بمرور الوقت، ولكن تثبيت الأنبوب وتثبيت رأس الدش يعد أمرا سهلا، فقم بتحريك حلقة تقليم رأس الدش بعيدا عن الحائط باستخدام مفك براع للكشف عن قاعدة الأنبوب والفتحة الموجودة أسفله، سم تسليكها باستخدام المصاصة التي تأتي مع العلبة، وبعد إرجاع الحلق مكانها استمتع برأس الدش القوي الجديد.
المنزل أصوات الأرضيات
عندما يحتك الخشب بالخشب فإنه يصدر صريرًا، فإذا كانت لديك أرضيات خشبية صلبة، فمن المحتمل أن يكون لديك منطقة أو منطقتان تصدران صريرًا دائما عند المشي عليها، يمكنك إسكات الأرضية الخشبية المزعجة بالقليل من نشا الذرة، عن طريق رشها على المنطقة التي تصدر صريرًا، ثم استخدم المكنسة لمسحها في الشقوق الموجودة بين الألواح، سيكون نشا الذرة بمثابة مادة تشحيم جافة بين الأسطح الخشبية لتهدئة الصرير.
بقع السقف القبيحة
قد يترك تسريبات الماء علامة صفراء قذرة تجعل الغرفة بأكملها تبدو سيئة، إذا لم تكن لديكه إمكانية تسمح لك بإعادة طلاء السقف بالكامل، فهناك طريقة رائعة يمكنك من خلالها إزالة البقعة، باستخدام جزء من المبيض إلى خمسة مقادير من الماء، ثم رش البقعة جيدا بالمحلول، وفي غضون ساعات، سوف تتلاشى البقعة بشكل ملحوظ، أو حتى تمام.
صيانة
انخفاض تدفق الصنبور
يمكن أن تؤدي رواسب الماء والأجزاء الصغيرة من الحطام إلى انسداد الحنفيات والتأثير على تدفق المياه، وهنا يلزم إجراء القليل من التنظيف، حيث يوجد في نهاية الصنبور شاشة تهوية صغيرة حيث يمكن أن يحبس الترسبات، يمكن إزالة شاشة التهوية عن طريق لفها إلى اليسار، ونقعها في الخل لإذابة رواسب الماء العسر طوال الليل ثم أعد تركيبها.
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