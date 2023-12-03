تعرف على سر بلوغ هنرى كيسنجر 100عام رغم عشقه للطعام وعدم ممارسته للرياضة

MENAFN - Youm7) كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، السبب وراء وصول كيسنجر إلى 100 عام -على الرغم من نظامه الغذائي الذي يحتوي على اللحوم والدهون ونفوره من ممارسة الرياضة طوال حياته، وعزا نجل الوزير السابق طول عمر كيسنجر إلى عقله الحاد، على الرغم من أسلوب الحياة غير الصحي، بلغ كيسنجر 100 عام في مايو.

بعد بلوغه 100 عام

وقالت الصحيفة، إنه من المفترض أن سر الحياة الطويلة هو مزيج من النظام الغذائي الصحي وعدم التعرض للتوتر بالإضافة الى كممارسة التمارين الرياضية.

ولكن ماذا عن الاستثناءات؟

ومن بين هؤلاء المشاهير وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر يناهز 100 عام، كان طول عمره غامضا لفترة طويلة: كان السياسي ذو النفوذ معروفا بحبه للأطعمة الدهنية مثل تناول شرائح اللحم، ونفوره من ممارسة الرياضة.

ووصف ديفيد كيسنجر، الابن الأكبر والوحيد للوزير الراحل، نجاة والده بأنها "معجزة" في وقت سابق من هذا العام.

وفي حديثه في آخر مقابلة تلفزيونية له في أكتوبر، بدا كيسنجر الأب متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما وصل إلى 100 عام، قائلاً: "كيف عشت حتى أبلغ 100 عام؟" لا أعرف، ولكننى لم أهدف لذلك، من الناحية النظرية، كان أسلوب حياة كيسنجر يهيئه للموت المبكر، ليس فقط بسبب النظام الغذائي وعدم ممارسة الرياضة، ولكن أيضًا بسبب "مهنة اتخاذ القرارات المجهدة بلا هوادة"، على حد تعبير ابنه.

إذن ما هو سره؟

ووفقاً لابن كيسنجر، فإن السر وراء طول عمر والده كان قوته العقلية، والتحفيز الفكري الذي لا هوادة فيه، وكتب ديفيد في صحيفة واشنطن بوست في مايو الماضي: "كان لديه فضول لا ينضب، مما جعله منخرطا بشكل ديناميكي مع العالم" .

كتب ديفيد، وهو أب لأربعة أطفال ومنتج تنفيذي تلفزيوني، أن جائحة كورونا لم يتوقف عن الكتابة، حيث أكمل كتابين أثناء عمليات الإغلاق، وفي وقت لاحق من حياته، واصل كيسنجر السفر والمشاركة في إلقاء المحاضرات حول العالم، على الرغم من عزله من منصبه السياسي لفترة طويلة، ظل كيسنجر منخرطًا في الأحداث الجارية، وحافظ على عقله حادًا وشارك في المناقشات حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكتب ديفيد البالغ من العمر 62 عامًا: " هو عقله، كما إن السبب أيضًا في طول عمره هو إحساس والده بالهدف، فان "السر الآخر لقدرة والدي على التحمل هو إحساسه بالرسالة.

سر العيش حياة طويلة ل هنرى كسنجر

تابع ديفيد: "إنه يؤمن بشدة بمفاهيم غامضة مثل الوطنية والولاء والشراكة بين الحزبين" ويؤلمه أن يرى قبح الخطاب العام اليوم والانهيار الواضح لفن الدبلوماسية، كيسنجر جونيور ليس الشخص الوحيد الذي يروج للفوائد الجسدية للحفاظ على عقل حاد.

وقال إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، والذي شارك في تأليف كتاب عن الذكاء الاصطناعي مع كيسنجر في عام 2022، إن السكرتير السابق لم يتوقف عن العمل أبدًا، وهو ما قال إنه أبقاه على قيد الحياة.

وأوضح، "إنه يعمل بجد أكثر من شخص يبلغ من العمر 40 عامًا، مشيرا إلى إنه يستيقظ في الصباح ويعمل طوال اليوم، يتناول العشاء مع زوجته وعائلته ويعمل ليلاً، مضيفا، "أنا مقتنع بأن سر طول العمر هو إدمان العمل."

وفقًا لتوماس بيرلز، في نيو إنجلاند بجامعة بوسطن، فإن الوصول إلى سن التسعين يعتمد على 30% من الوراثة و70% من نمط الحياة.

وقال الدكتور جاي أولشانسكي، الباحث المشارك في مركز الشيخوخة بجامعة شيكاغو، إن علم الوراثة يلعب الدور الأكبر في الشيخوخة وطول العمر.

وقال: "لا يمكن لأحد أن يعيش هذه الفترة الطويلة إلا إذا كان لديه استعداد جيني عند الولادة، ليست كل عوامل الخطر تعمل بنفس الطريقة بالنسبة للجميع، بشكل عام، يميل الأشخاص الذين لا يدخنون ويتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا إلى العيش حياة أطول وأكثر صحة، مضيفا، إنه إذا تمكنا فقط من أن نعرف مقدمًا، في سن أصغر، ما إذا كنا نندرج في فئة الأشخاص الذين يمكنهم العيش لفترة طويلة مع عوامل الخطر الصعبة، فإن الكثيرين سيغيرون أنماط حياتهم وفقًا لذلك".

توفيت والدة كيسنجر ووالده، باولا ولويس كيسنجر، عن عمر يناهز 97 عامًا في عام 1998، وعن عمر يناهز 95 عامًا في عام 1982، على التوالي، وُلد السكرتير السابق هاينز ألفريد كيسنجر في بلدة فورث الصغيرة، وهي مدينة تقع في شمال بافاريا بألمانيا، في عام 1923، ويتراوح متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص المولودين في ألمانيا في ذلك الوقت تقريبًا من 42 إلى 56 عامًا، وقد فر كيسنجر، الذي كان يهوديا، من ألمانيا النازية وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1938 عندما كان عمره 15 عاما، وفي ذلك الوقت، كان متوسط ​​العمر المتوقع للرجال في الولايات المتحدة 62 عاما.

وبعد ثلاثين عاما، عين الرئيس السابق ريتشارد نيكسون كيسنجر مستشارا للأمن القومي في يناير 1969،ثم أصبح وزيرا للخارجية في سبتمبر 1973، وهو المنصب الذي شغله حتى يناير 1977، ومع تعيينه الثاني، أصبح أول شخص على الإطلاق يشغل منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي.

قبل عقدين من الزمن، انضم كيسنجر إلى "المعمرين الخارقين"، وهي مجموعة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكبر والذين يظلون أذكياء عقليًا ويتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، لا يتبع هؤلاء كبار السن بالضرورة أسلوب حياة يوصي به الأطباء، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، لكنهم يحتفظون بقدراتهم المعرفية.

ويشير خبراء طول العمر إلى وجود عوامل أخرى تلعب دورًا، بما في ذلك الروابط الاجتماعية القوية والروتين اليومي والعادات.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، وجدت دراسة حديثة أن كبار السن الذين زارتهم عائلاتهم وأصدقاؤهم مرة واحدة في الشهر، يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لديهم زيارات أقل .

تظهر الأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين يعيشون في "المناطق الزرقاء"

وهى" مناطق العالم التي تنخفض فيها معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمقيمين الأصحاء عمومًا والذين يعيشون في التسعينات من عمرهم وغالبًا ما يتجاوزون 100 عام"، تسع عادات في نمط الحياة يُقال إنها الأكثر أهمية لحياة طويلة، وتشمل: دمج التمارين والنشاط في الحياة اليومية، والشعور بالهدف، وإيجاد طرق لتقليل التوتر، والتوقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع، تناول نظام غذائي نباتي، الإيمان، التركيز على الأسرة والعلاقات،

وانشاء دائرة اجتماعية قوية، ورغم أن كيسنج لم يولد في المنطقة الزرقاء أو يسكن فيها، فإنه اتبع عددًا قليلاً من هذه العادات - وأبرزها الإحساس بالهدف.



