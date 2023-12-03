تعرف على سر بلوغ هنرى كيسنجر 100عام رغم عشقه للطعام وعدم ممارسته للرياضة

(MENAFN
- Youm7) كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، السبب وراء وصول كيسنجر إلى 100 عام -على الرغم من نظامه الغذائي الذي يحتوي على اللحوم والدهون ونفوره من ممارسة الرياضة طوال حياته، وعزا نجل الوزير السابق طول عمر كيسنجر إلى عقله الحاد، على الرغم من أسلوب الحياة غير الصحي، بلغ كيسنجر 100 عام في مايو.
بعد بلوغه 100 عام
وقالت الصحيفة، إنه من المفترض أن سر الحياة الطويلة هو مزيج من النظام الغذائي الصحي وعدم التعرض للتوتر بالإضافة الى كممارسة التمارين الرياضية.
ولكن ماذا عن الاستثناءات؟
ومن بين هؤلاء المشاهير وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر يناهز 100 عام، كان طول عمره غامضا لفترة طويلة: كان السياسي ذو النفوذ معروفا بحبه للأطعمة الدهنية مثل تناول شرائح اللحم، ونفوره من ممارسة الرياضة.
ووصف ديفيد كيسنجر، الابن الأكبر والوحيد للوزير الراحل، نجاة والده بأنها "معجزة" في وقت سابق من هذا العام.
وفي حديثه في آخر مقابلة تلفزيونية له في أكتوبر، بدا كيسنجر الأب متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما وصل إلى 100 عام، قائلاً: "كيف عشت حتى أبلغ 100 عام؟" لا أعرف، ولكننى لم أهدف لذلك، من الناحية النظرية، كان أسلوب حياة كيسنجر يهيئه للموت المبكر، ليس فقط بسبب النظام الغذائي وعدم ممارسة الرياضة، ولكن أيضًا بسبب "مهنة اتخاذ القرارات المجهدة بلا هوادة"، على حد تعبير ابنه.
إذن ما هو سره؟
ووفقاً لابن كيسنجر، فإن السر وراء طول عمر والده كان قوته العقلية، والتحفيز الفكري الذي لا هوادة فيه، وكتب ديفيد في صحيفة واشنطن بوست في مايو الماضي: "كان لديه فضول لا ينضب، مما جعله منخرطا بشكل ديناميكي مع العالم" .
كتب ديفيد، وهو أب لأربعة أطفال ومنتج تنفيذي تلفزيوني، أن جائحة كورونا لم يتوقف عن الكتابة، حيث أكمل كتابين أثناء عمليات الإغلاق، وفي وقت لاحق من حياته، واصل كيسنجر السفر والمشاركة في إلقاء المحاضرات حول العالم، على الرغم من عزله من منصبه السياسي لفترة طويلة، ظل كيسنجر منخرطًا في الأحداث الجارية، وحافظ على عقله حادًا وشارك في المناقشات حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وكتب ديفيد البالغ من العمر 62 عامًا: " هو عقله، كما إن السبب أيضًا في طول عمره هو إحساس والده بالهدف، فان "السر الآخر لقدرة والدي على التحمل هو إحساسه بالرسالة.
سر العيش حياة طويلة ل هنرى كسنجر
تابع ديفيد: "إنه يؤمن بشدة بمفاهيم غامضة مثل الوطنية والولاء والشراكة بين الحزبين" ويؤلمه أن يرى قبح الخطاب العام اليوم والانهيار الواضح لفن الدبلوماسية، كيسنجر جونيور ليس الشخص الوحيد الذي يروج للفوائد الجسدية للحفاظ على عقل حاد.
وقال إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، والذي شارك في تأليف كتاب عن الذكاء الاصطناعي مع كيسنجر في عام 2022، إن السكرتير السابق لم يتوقف عن العمل أبدًا، وهو ما قال إنه أبقاه على قيد الحياة.
وأوضح، "إنه يعمل بجد أكثر من شخص يبلغ من العمر 40 عامًا، مشيرا إلى إنه يستيقظ في الصباح ويعمل طوال اليوم، يتناول العشاء مع زوجته وعائلته ويعمل ليلاً، مضيفا، "أنا مقتنع بأن سر طول العمر هو إدمان العمل."
وفقًا لتوماس بيرلز، في نيو إنجلاند بجامعة بوسطن، فإن الوصول إلى سن التسعين يعتمد على 30% من الوراثة و70% من نمط الحياة.
وقال الدكتور جاي أولشانسكي، الباحث المشارك في مركز الشيخوخة بجامعة شيكاغو، إن علم الوراثة يلعب الدور الأكبر في الشيخوخة وطول العمر.
وقال: "لا يمكن لأحد أن يعيش هذه الفترة الطويلة إلا إذا كان لديه استعداد جيني عند الولادة، ليست كل عوامل الخطر تعمل بنفس الطريقة بالنسبة للجميع، بشكل عام، يميل الأشخاص الذين لا يدخنون ويتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا إلى العيش حياة أطول وأكثر صحة، مضيفا، إنه إذا تمكنا فقط من أن نعرف مقدمًا، في سن أصغر، ما إذا كنا نندرج في فئة الأشخاص الذين يمكنهم العيش لفترة طويلة مع عوامل الخطر الصعبة، فإن الكثيرين سيغيرون أنماط حياتهم وفقًا لذلك".
توفيت والدة كيسنجر ووالده، باولا ولويس كيسنجر، عن عمر يناهز 97 عامًا في عام 1998، وعن عمر يناهز 95 عامًا في عام 1982، على التوالي، وُلد السكرتير السابق هاينز ألفريد كيسنجر في بلدة فورث الصغيرة، وهي مدينة تقع في شمال بافاريا بألمانيا، في عام 1923، ويتراوح متوسط العمر المتوقع للأشخاص المولودين في ألمانيا في ذلك الوقت تقريبًا من 42 إلى 56 عامًا، وقد فر كيسنجر، الذي كان يهوديا، من ألمانيا النازية وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1938 عندما كان عمره 15 عاما، وفي ذلك الوقت، كان متوسط العمر المتوقع للرجال في الولايات المتحدة 62 عاما.
وبعد ثلاثين عاما، عين الرئيس السابق ريتشارد نيكسون كيسنجر مستشارا للأمن القومي في يناير 1969،ثم أصبح وزيرا للخارجية في سبتمبر 1973، وهو المنصب الذي شغله حتى يناير 1977، ومع تعيينه الثاني، أصبح أول شخص على الإطلاق يشغل منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي.
قبل عقدين من الزمن، انضم كيسنجر إلى "المعمرين الخارقين"، وهي مجموعة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكبر والذين يظلون أذكياء عقليًا ويتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، لا يتبع هؤلاء كبار السن بالضرورة أسلوب حياة يوصي به الأطباء، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، لكنهم يحتفظون بقدراتهم المعرفية.
ويشير خبراء طول العمر إلى وجود عوامل أخرى تلعب دورًا، بما في ذلك الروابط الاجتماعية القوية والروتين اليومي والعادات.
وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، وجدت دراسة حديثة أن كبار السن الذين زارتهم عائلاتهم وأصدقاؤهم مرة واحدة في الشهر، يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لديهم زيارات أقل .
تظهر الأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين يعيشون في "المناطق الزرقاء"
وهى" مناطق العالم التي تنخفض فيها معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمقيمين الأصحاء عمومًا والذين يعيشون في التسعينات من عمرهم وغالبًا ما يتجاوزون 100 عام"، تسع عادات في نمط الحياة يُقال إنها الأكثر أهمية لحياة طويلة، وتشمل: دمج التمارين والنشاط في الحياة اليومية، والشعور بالهدف، وإيجاد طرق لتقليل التوتر، والتوقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع، تناول نظام غذائي نباتي، الإيمان، التركيز على الأسرة والعلاقات،
وانشاء دائرة اجتماعية قوية، ورغم أن كيسنج لم يولد في المنطقة الزرقاء أو يسكن فيها، فإنه اتبع عددًا قليلاً من هذه العادات - وأبرزها الإحساس بالهدف.
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