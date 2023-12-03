-->

Sunday, 03 December 2023 06:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 3سنوات فى مبادرة سكن كل المصريين3

12/3/2023 4:33:52 AM
(MENAFN- Youm7) بعد إعلان وزارة الإسكان ، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، بدء التحويل للإعلان السابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى، "سكن كل المصريين 3" نوضح لكم أماكن الوحدات ومواقعها.



١- يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).



٢- وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة).



٣- وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة).



٤- وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة).



٥- وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة).



٦- وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة).



٧- وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة).



٨- وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)،.



٩- وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)،.



١٠- وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).
















MENAFN03122023000132011024ID1107527167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث