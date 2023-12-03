أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 3سنوات فى مبادرة سكن كل المصريين3

(MENAFN
- Youm7) بعد إعلان وزارة الإسكان ، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، بدء التحويل للإعلان السابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى، "سكن كل المصريين 3" نوضح لكم أماكن الوحدات ومواقعها.
١- يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).
٢- وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة).
٣- وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة).
٤- وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة).
٥- وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة).
٦- وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة).
٧- وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة).
٨- وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)،.
٩- وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)،.
١٠- وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).
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