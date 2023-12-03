كتاب المتفرد عن القومى للترجمة يوضح الأسلوب الصحيح لفهم التوحد لدى الأطفال

MENAFN - Youm7) ‎أطلق المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى الإصدار الثانى ضمن سلسلة "أصحاب الهمم"، والذى يأتى بعنوان "المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد" من تأليف باري.م.بريزانت وتوم فيلدز ماير، وترجمة زكريا القاضى وفكرى محمد العتر.

‎وبحسب المؤلف: يعرف التوحد أو طيف التوحد عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للاَخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل و التواصل الاجتماعي كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة و متكررة من السلوك

غلاف الكتاب





‎ويوضح الدكتور باري.م.برايزنت والذي يعد واحدا من أبرز الرواد في العالم فيما يتعلق بالتوحد، أن هذا الكتاب يبدأ بتغيير الأسلوب أو الطريقة التي نفهم بها التوحد، ويضيف كنت شاهد عيان على الظاهرة نفسها: يأتي الوالدان وقد أدركا أن طفلهما مختلف اختلاقًا جذريًا عن الأطفال الاَخرين، من حيث أن سلوكياته تتجاوز حدود الفهم والمعقولية، إنهما يصبحان على يقين من الأدوات والدوافع الفطرية الداخلية التي تجهزا بها لرعاية أي طفل اَخر لن تجدي نفعاً مع طفل لديه توحد ‎ونتيجة لتأثرهما بآراء اختصاصين من قبل فانهما -أي الوالدين -يريان أن هناك سلوكيات متوحدين غير مرغوبة ويبداَن في بلورة هدفهم حول استبعاد هذه السلوكيات بطريقة أو بأخرى و إصلاح سلوكيات الطفل

‎وتوصلت إلى الاعتقاد بأن هذا فهم قاصر ومنحى أبعد ما يكون عن الصواب وفيما يلي إليكم رسالتي المحورية: إن سلوك الأشخاص المصابين بالتوحد ليس عشوائيا أو منحرفًا أو غريبًا كما يطلق عليه العديد من الاختصاصين منذ عقود مضت

‎إن التوحد ليس مرضًا، إنه أسلوب مختلف لتكون إنسانًا، إن الأطفال ذوي التوحد ليسوا مرضى، بل أنهم يواصلون ارتقائهم عبر مراحل ارتقائية متتابعة، بالشكل والطريقة التي ننمو بها جميعًا ونرتقي ولكي نساعدهم فأننا لسنا بحاجة إلى تغييرهم وإصلاحهم ـ كما نفترض- و إنما بحاجة لأن نعمل على فهمهم ومن ثم تغيير ما نقوم به بمقتضى هذا الفهم.





‎‎مؤلف الكتاب الدكتور باري.م.بريزانت، حاصل على الدكتوراه في الكفاءة العلاجية وعلم أمراض اللغة المنطوقة وهو يعد واحدًا من أبرز الرواد في العالم فيما يتصل بالتوحد وقد تلقى العديد من التكريمات، منها: تكريم من النقابة الأمريكية للتحدث واللغة المسموعة وجائزة علم الأعصاب النمطي الخاصة بمتلازمة اَسبرجر العالمية والإقليمية.





‎‎المترجم الدكتور زكريا القاضي، خبير مركز ‎تطوير المناهج ورئيس قسم إعداد المواد التعليمية، المحاضر التربوي باليونسيف ووزارة التربية والتعليم ومؤلف الكتب الثقافية واللغوية والمدرسية.

‎والمترجم الدكتور فكري محمد العتر، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، مدير مركز جامعة القاهرة للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، له عدة مؤلفات وترجمات في تخصص علم النفس الارتقائي وتاريخ علم النفس ومن أبرزها كتاب: مقدمة في علم النفس النقدي الصادر عن المركز القومي للترجمة.