كتاب المتفرد عن القومى للترجمة يوضح الأسلوب الصحيح لفهم التوحد لدى الأطفال

(MENAFN
- Youm7) أطلق المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى الإصدار الثانى ضمن سلسلة "أصحاب الهمم"، والذى يأتى بعنوان "المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد" من تأليف باري.م.بريزانت وتوم فيلدز ماير، وترجمة زكريا القاضى وفكرى محمد العتر.
وبحسب المؤلف: يعرف التوحد أو طيف التوحد عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للاَخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل و التواصل الاجتماعي كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة و متكررة من السلوك
غلاف الكتاب
ويوضح الدكتور باري.م.برايزنت والذي يعد واحدا من أبرز الرواد في العالم فيما يتعلق بالتوحد، أن هذا الكتاب يبدأ بتغيير الأسلوب أو الطريقة التي نفهم بها التوحد، ويضيف كنت شاهد عيان على الظاهرة نفسها: يأتي الوالدان وقد أدركا أن طفلهما مختلف اختلاقًا جذريًا عن الأطفال الاَخرين، من حيث أن سلوكياته تتجاوز حدود الفهم والمعقولية، إنهما يصبحان على يقين من الأدوات والدوافع الفطرية الداخلية التي تجهزا بها لرعاية أي طفل اَخر لن تجدي نفعاً مع طفل لديه توحد ونتيجة لتأثرهما بآراء اختصاصين من قبل فانهما -أي الوالدين -يريان أن هناك سلوكيات متوحدين غير مرغوبة ويبداَن في بلورة هدفهم حول استبعاد هذه السلوكيات بطريقة أو بأخرى و إصلاح سلوكيات الطفل
وتوصلت إلى الاعتقاد بأن هذا فهم قاصر ومنحى أبعد ما يكون عن الصواب وفيما يلي إليكم رسالتي المحورية: إن سلوك الأشخاص المصابين بالتوحد ليس عشوائيا أو منحرفًا أو غريبًا كما يطلق عليه العديد من الاختصاصين منذ عقود مضت
إن التوحد ليس مرضًا، إنه أسلوب مختلف لتكون إنسانًا، إن الأطفال ذوي التوحد ليسوا مرضى، بل أنهم يواصلون ارتقائهم عبر مراحل ارتقائية متتابعة، بالشكل والطريقة التي ننمو بها جميعًا ونرتقي ولكي نساعدهم فأننا لسنا بحاجة إلى تغييرهم وإصلاحهم ـ كما نفترض- و إنما بحاجة لأن نعمل على فهمهم ومن ثم تغيير ما نقوم به بمقتضى هذا الفهم.
مؤلف الكتاب الدكتور باري.م.بريزانت، حاصل على الدكتوراه في الكفاءة العلاجية وعلم أمراض اللغة المنطوقة وهو يعد واحدًا من أبرز الرواد في العالم فيما يتصل بالتوحد وقد تلقى العديد من التكريمات، منها: تكريم من النقابة الأمريكية للتحدث واللغة المسموعة وجائزة علم الأعصاب النمطي الخاصة بمتلازمة اَسبرجر العالمية والإقليمية.
المترجم الدكتور زكريا القاضي، خبير مركز تطوير المناهج ورئيس قسم إعداد المواد التعليمية، المحاضر التربوي باليونسيف ووزارة التربية والتعليم ومؤلف الكتب الثقافية واللغوية والمدرسية.
والمترجم الدكتور فكري محمد العتر، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، مدير مركز جامعة القاهرة للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، له عدة مؤلفات وترجمات في تخصص علم النفس الارتقائي وتاريخ علم النفس ومن أبرزها كتاب: مقدمة في علم النفس النقدي الصادر عن المركز القومي للترجمة.
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