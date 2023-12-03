عشر سنوات على الرحيل.. أحمد فؤاد نجم مشوار شعرى حافل بالجوائز والأوسمة

MENAFN - Youm7) أحد أهم شعراء العامية فى مصر، واسم بارز في الفن والشعر العربي، وقد لقب بـ "الفاجومي"، هو الشاعر الكبير أحمد فؤاد نج ، والذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من عام 2013.







ولد أحمد فؤاد نجم في قرية كفر نجم، التحق بكتاب القرية على عادة هذا الزمن خاصة في القري، تنقل بين العديد من المهن في مطلع حياته، سجن في فترات مختلفة لأسباب سياسية.

شارك وهو في السجن في مسابقة الكتاب الأول تحت رعاية المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون وعلى إثرها فاز بجائزة المسابقة، استطاع أن يصدر بعدها الديوان الأول له عنوان "من شعر العامية المصرية "وتم نشر الديوان وكان ما يزال بالسجن، وكتبت مقدمة الديوان الكاتبة سهير القلماوى.







التقي بعازف العود والملحن الشيخ إمام بحكم سكنهما في مكان واحد وهو حارة خوش أو ما يعرف بحوش آدم، أصبحا ثنائياً شهيراً في كتابة وتلحين وغناء الأغنيات السياسية.

توج مشواره الشعرى بمجموعة من الجوائز فحصل على جائزة الأمير كلاوس الهولندية حيث تعتبر من أرقى الجوائز العالمية ولكنه لم يتسلمها لوفاته قبل موعد الاستلام بأيام، كما

حصل على المركز الأول ضمن استفتاء قامت به وكالة أنباء الشعر العربي، تم اختياره في عام 2007 من قبل صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة كسفير للفقراء،

وبعد وفاته منح وسام العلوم والفنون.

من أشهر قصائده "يعيش أهل بلدي، جائزة نوبل، الأخلاق، الخواجة الأمريكاني، استغماية، الأقوال المأثورة، هما مين واحنا مين، الكلمات المتقاطعة، جيفارا مات، حسبة برما، بابلو نيرودا، تذكرة مسجون".



