طرح تمثال مصرى يعود للأسرة الـ26 للبيع بمزاد عالمى فى لندن.. اعرف ثمنه

MENAFN - Youm7) باقى من الزمن ثالث أيام، على افتتاح معرض "فنون النحت القديم" فى مزاد سوثبى للفنون، فى لندن، حيث يقدم المزاد العديد من القطع الأثرية المصرية واليومانية وأيضا تماثيل من الحقبة الرومانية، ومن بين التماثيل المعروضة للبيع، تمثال برونزى مصرى "نيث"، يرجع إلى الفترة المتأخرة، ربما الأسرة السادسة والعشرين، 664-525 قبل الميلاد ويقدر ثمنه ما بين 60 إلى 90 ألف جنيه إسترلينى.

ومن ضمن المعروضات التي تقدم للبيع، لوحة برونزية مصرية مخرمة، العصر البطلمي، 304-30 قبل الميلاد، وقدر ثمنها ما بينها 15 إلى 20 ألف جنيه استرلينى.

تمثال لنيث

كما يطرح المعرض ضمن المعروضات التى من المقرر أن تباع تمثال برونزي مصري لأوزوريس يرجع إلى الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد، يبلغ ارتفاعه 30.3 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب عرض قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.

يصور القناع

وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.

كما سيتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصري للملك سيتي الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى، بالإضافة لعرض تمثال مصرى كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، في الفترة ما بين 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه إسترلينى.



