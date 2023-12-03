طرح تمثال مصرى يعود للأسرة الـ26 للبيع بمزاد عالمى فى لندن.. اعرف ثمنه

(MENAFN
- Youm7) باقى من الزمن ثالث أيام، على افتتاح معرض "فنون النحت القديم" فى مزاد سوثبى للفنون، فى لندن، حيث يقدم المزاد العديد من القطع الأثرية المصرية واليومانية وأيضا تماثيل من الحقبة الرومانية، ومن بين التماثيل المعروضة للبيع، تمثال برونزى مصرى "نيث"، يرجع إلى الفترة المتأخرة، ربما الأسرة السادسة والعشرين، 664-525 قبل الميلاد ويقدر ثمنه ما بين 60 إلى 90 ألف جنيه إسترلينى.
ومن ضمن المعروضات التي تقدم للبيع، لوحة برونزية مصرية مخرمة، العصر البطلمي، 304-30 قبل الميلاد، وقدر ثمنها ما بينها 15 إلى 20 ألف جنيه استرلينى.
تمثال لنيث
كما يطرح المعرض ضمن المعروضات التى من المقرر أن تباع تمثال برونزي مصري لأوزوريس يرجع إلى الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد، يبلغ ارتفاعه 30.3 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب عرض قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.
يصور القناع
وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.
كما سيتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصري للملك سيتي الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى، بالإضافة لعرض تمثال مصرى كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، في الفترة ما بين 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه إسترلينى.
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