ذكرى رحيل أحمد فؤاد نجم.. كيف تلقى خبر صدور أحد دواوينه فى السجن؟

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد فؤاد نج ، الذى أنتج العديد من دواوين شعر العامية، بالإضافة إلى غناء قصائده وأغنياته بواسطة الشيخ إمام والعديد من المطربين الآخرين.
وكان للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم ديوان له قصة مختلفة عن أى ديوان آخر صدر لأى شاعر على وجه لأرض، إذ صدر هذا الديوان "صور من الحياة والسجن" وهو خلف القضبان، ووصف أحمد فؤاد نجم تلك الواقعة فى كتابه الفاجومى، والذى بدأت حين صاح العسكرى: "انتباه، انتباه"، فتصور المسجون أحمد فؤاد نجم أنه تفتيش، لكنه سمع: "انتبااااااه كبير قوى"، حسبما يذكر فى سيرته الذاتية الكاملة "الفاجومى"، مضيفا: "بدأ كل مسجون يخبى الممنوعات اللى عنده، وكانت المفاجأة الأكبر أن المفتاح بقى فى أوضتنا".
يتذكر أحمد فؤاد نجم، "نادى العسكرى: انتباه، وقفنا بسرعة وإذا باللواء إبراهيم عزت نفسه ووراءه الرائد سمير قلادة، واتجهوا ناحيتى، وقال لى اللواء إبراهيم عزت: مبروك، قلت له: الله يبارك فيك يا فندم، قال لى: إنت عارف؟ قلت له: أيوه.. ما أنا إفراج، قال لى: أنا ما بتكلمش على الإفراج، إنت قريت الأهرام بتاع النهارده؟ وقدم لى ملحق أهرام الجمعة ولقيته معلم على خبر فى الصفحة الأدبية: "قررت لجنة الشعر بمجلس الفنون نشر ديوان صور من الحياة والسجن للشاعر أحمد فؤاد نجم، بعد فوزه فى مسابقة مشروع الكتاب الأول"، يؤكد نجم: "بعد كده أنا ما شفتش حاجة لكن سمعت صوت سمير قلاده بيقول لى: "أنت دلوقتى حطيت رجلك على بر الأمان".
كان عقوبة "نجم" التى انتهت هى كما أورد الكاتب الكبير سعيد الشحات ثلاث سنوات سجنا بتهمة الاشتراك مع زميل له، فى تزوير استمارات حكومية بأسماء وهمية، ليحصلا بمقتضاها على بضائع يبيعانها ويحصلان على ثمنها.
ووفقا لصلاح عيسى فى كتابه "شاعر تكدير الأمن العام"، وخرج "نجم" شاعرا وعمره 33 عاما، وذلك بعد عام واحد من بدء كتابته للشعر أثناء تأديته للعقوبة، ويقول عيسى: "تعرف على ثلاثة من الكتاب الشيوعيين كانوا محبوسين فى السجن نفسه، على ذمة إحدى القضايا الشيوعية هم الروائى عبدالحكيم قاسم، والناقد سامى خشبة، والكاتب الصحفى حسين شعلان، فتأثر بهم، واستمع منهم إلى ما يحفظونه من شعر "فؤاد حداد" الذى كان معتقلا هو الآخر بمعتقل الواحات".
يتذكر نجم: "حكى لى عبدالحكيم قاسم عن المشاكل اللى ترتبت على اعتقاله بالنسبة لأسرته، خصوصا وإن أبوه كان شيخ مسن.. والحقيقة إن الطريقة اللى حكى لى بيها استفزتنى فسألته: وإنت إزاى تسبب لأهلك اللى ربوك وعلموك كل المشاكل دى؟.. ضحك وقال لى: هو أنا اعتقلت نفسى؟ قلت له: قلبك ما بياكلكش على أبوك وأمك وأختك؟، قال لى: أنا قلبى بياكلنى على مصر كلها، ويوم ما تتحل مشاكل مصر.. حتتحل معها مشكلة أبويا وأمى وأختى، ليلتها أنا ما نمتش.. إيه الكلام العجيب ده، وإيه الناس دول؟
ويضيف: "بعد كده كنت بازورهم كل يوم وأسمع كلامهم ومناقشاتهم وأهم من كده كانوا يسمعونى قصايد شاعرهم العظيم فؤاد حداد، ولو إن الكم اللى كانوا حافظينه من أشعاره كان قليل جدا، إلا إنه دخل قلبى وأيامها كنت بكتب قصايد ديوانى الأول "صور من الحياة والسجن" فاعتقدت إنى بأساهم فى نشر أشعار فؤاد حداد الممنوعة، فأخذت مقاطع منها على قد ما أسعفتنى الذاكرة وأضفتها لأشعارى.. ما كنتش أعرف إنى شخصيا حابقى الشاعر الممنوع فى كل الأقطار والأزمان العربية، وده كان اللقاء التانى بينى وبين الشيوعيين المصريين"
فى السنة الأخيرة فى السجن جاء اكتشاف "نجم" شاعرا.
يتذكر نجم: "من حسن حظى أن يكون اللواء إبراهيم عزت فى هذه الفترة هو مدير سجن "أرميدان" والرائد سليمان قلادة هو المأمور، والاتنين دول هما اللى احتضنونى وشجعونى وكانوا بيعملوا لى ندوات شعرية فى مسرح السجن وينشروا لى شعرى فى مجلة السجن اللى فزت بجايزتها فى مسابقة عيد الأم بقصيدة "بحر الحنان"، وكانت الجايزة جنيه، وحرضنى الرائد سمير قلاده على دخول مسابقة الكتاب الأول، وجاب لى الورق على حسابه ونسخ لى القصايد على المكنة، وبعتها بمعرفته إلى مجلس الفنون والآداب الاجتماعية".
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