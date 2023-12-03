ذكرى رحيل أحمد فؤاد نجم.. كيف تلقى خبر صدور أحد دواوينه فى السجن؟

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد فؤاد نج ، الذى أنتج العديد من دواوين شعر العامية، بالإضافة إلى غناء قصائده وأغنياته بواسطة الشيخ إمام والعديد من المطربين الآخرين.

وكان للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم ديوان له قصة مختلفة عن أى ديوان آخر صدر لأى شاعر على وجه لأرض، إذ صدر هذا الديوان "صور من الحياة والسجن" وهو خلف القضبان، ووصف أحمد فؤاد نجم تلك الواقعة فى كتابه الفاجومى، والذى بدأت حين صاح العسكرى: "انتباه، انتباه"، فتصور المسجون أحمد فؤاد نجم أنه تفتيش، لكنه سمع: "انتبااااااه كبير قوى"، حسبما يذكر فى سيرته الذاتية الكاملة "الفاجومى"، مضيفا: "بدأ كل مسجون يخبى الممنوعات اللى عنده، وكانت المفاجأة الأكبر أن المفتاح بقى فى أوضتنا".

يتذكر أحمد فؤاد نجم، "نادى العسكرى: انتباه، وقفنا بسرعة وإذا باللواء إبراهيم عزت نفسه ووراءه الرائد سمير قلادة، واتجهوا ناحيتى، وقال لى اللواء إبراهيم عزت: مبروك، قلت له: الله يبارك فيك يا فندم، قال لى: إنت عارف؟ قلت له: أيوه.. ما أنا إفراج، قال لى: أنا ما بتكلمش على الإفراج، إنت قريت الأهرام بتاع النهارده؟ وقدم لى ملحق أهرام الجمعة ولقيته معلم على خبر فى الصفحة الأدبية: "قررت لجنة الشعر بمجلس الفنون نشر ديوان صور من الحياة والسجن للشاعر أحمد فؤاد نجم، بعد فوزه فى مسابقة مشروع الكتاب الأول"، يؤكد نجم: "بعد كده أنا ما شفتش حاجة لكن سمعت صوت سمير قلاده بيقول لى: "أنت دلوقتى حطيت رجلك على بر الأمان".





كان عقوبة "نجم" التى انتهت هى كما أورد الكاتب الكبير سعيد الشحات ثلاث سنوات سجنا بتهمة الاشتراك مع زميل له، فى تزوير استمارات حكومية بأسماء وهمية، ليحصلا بمقتضاها على بضائع يبيعانها ويحصلان على ثمنها.

ووفقا لصلاح عيسى فى كتابه "شاعر تكدير الأمن العام"، وخرج "نجم" شاعرا وعمره 33 عاما، وذلك بعد عام واحد من بدء كتابته للشعر أثناء تأديته للعقوبة، ويقول عيسى: "تعرف على ثلاثة من الكتاب الشيوعيين كانوا محبوسين فى السجن نفسه، على ذمة إحدى القضايا الشيوعية هم الروائى عبدالحكيم قاسم، والناقد سامى خشبة، والكاتب الصحفى حسين شعلان، فتأثر بهم، واستمع منهم إلى ما يحفظونه من شعر "فؤاد حداد" الذى كان معتقلا هو الآخر بمعتقل الواحات".





يتذكر نجم: "حكى لى عبدالحكيم قاسم عن المشاكل اللى ترتبت على اعتقاله بالنسبة لأسرته، خصوصا وإن أبوه كان شيخ مسن.. والحقيقة إن الطريقة اللى حكى لى بيها استفزتنى فسألته: وإنت إزاى تسبب لأهلك اللى ربوك وعلموك كل المشاكل دى؟.. ضحك وقال لى: هو أنا اعتقلت نفسى؟ قلت له: قلبك ما بياكلكش على أبوك وأمك وأختك؟، قال لى: أنا قلبى بياكلنى على مصر كلها، ويوم ما تتحل مشاكل مصر.. حتتحل معها مشكلة أبويا وأمى وأختى، ليلتها أنا ما نمتش.. إيه الكلام العجيب ده، وإيه الناس دول؟





ويضيف: "بعد كده كنت بازورهم كل يوم وأسمع كلامهم ومناقشاتهم وأهم من كده كانوا يسمعونى قصايد شاعرهم العظيم فؤاد حداد، ولو إن الكم اللى كانوا حافظينه من أشعاره كان قليل جدا، إلا إنه دخل قلبى وأيامها كنت بكتب قصايد ديوانى الأول "صور من الحياة والسجن" فاعتقدت إنى بأساهم فى نشر أشعار فؤاد حداد الممنوعة، فأخذت مقاطع منها على قد ما أسعفتنى الذاكرة وأضفتها لأشعارى.. ما كنتش أعرف إنى شخصيا حابقى الشاعر الممنوع فى كل الأقطار والأزمان العربية، وده كان اللقاء التانى بينى وبين الشيوعيين المصريين"



فى السنة الأخيرة فى السجن جاء اكتشاف "نجم" شاعرا.





يتذكر نجم: "من حسن حظى أن يكون اللواء إبراهيم عزت فى هذه الفترة هو مدير سجن "أرميدان" والرائد سليمان قلادة هو المأمور، والاتنين دول هما اللى احتضنونى وشجعونى وكانوا بيعملوا لى ندوات شعرية فى مسرح السجن وينشروا لى شعرى فى مجلة السجن اللى فزت بجايزتها فى مسابقة عيد الأم بقصيدة "بحر الحنان"، وكانت الجايزة جنيه، وحرضنى الرائد سمير قلاده على دخول مسابقة الكتاب الأول، وجاب لى الورق على حسابه ونسخ لى القصايد على المكنة، وبعتها بمعرفته إلى مجلس الفنون والآداب الاجتماعية".