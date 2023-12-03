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تحديث جديد لنظام التشغيل Macos Sonoma.. اعرف أبرز مميزاته

12/3/2023 4:33:40 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت أبل تحديث macOS Sonoma 14.1.2، وهو تحديث بسيط لنظام التشغيل ‌macOS Sonoma‌ الذي صدر في سبتمبر، حيث يأتي macOS Sonoma‌ 14.1.2 بعد ثلاثة أسابيع من إصدار macOS Sonoma 14.1,1.



ويمكن تنزيل تحديث ‌‌‌macOS Sonoma‌ 14.1‌.2 مجانًا على جميع أجهزة Mac المؤهلة باستخدام قسم تحديث البرنامج في إعدادات النظام.



ويتضمن تحديث اليوم إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية وفقًا لشركة أبل، ويوفر هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية ويوصى به لجميع المستخدمين.



وقد لا تتوفر بعض الميزات في بعض المناطق، أو في جميع أجهزة أبل، للحصول على معلومات مفصلة حول المحتوى الأمني لهذا التحديث.



ووفقًا لصفحة الدعم الأمني الخاصة بشركة أبل، يعمل التحديث على إصلاح اثنتين من نقاط الضعف التي تقول أبل إنه تم استغلالها في إصدارات iOS الأقدم من iOS 16.7.1.



وقد تؤدي معالجة محتوى الويب إلى الكشف عن معلومات حساسة، أبل على علم بتقرير يفيد بأنه ربما تم استغلال هذه المشكلة ضد إصدارات iOS قبل iOS 16.7.1، وقد تؤدي معالجة محتوى الويب إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. أبل على علم بتقرير يفيد بأنه ربما تم استغلال هذه المشكلة ضد إصدارات iOS قبل iOS 16.7.1.


















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