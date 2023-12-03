تحديث جديد لنظام التشغيل Macos Sonoma.. اعرف أبرز مميزاته

(MENAFN
- Youm7) أصدرت أبل تحديث macOS Sonoma 14.1.2، وهو تحديث بسيط لنظام التشغيل macOS Sonoma الذي صدر في سبتمبر، حيث يأتي macOS Sonoma 14.1.2 بعد ثلاثة أسابيع من إصدار macOS Sonoma 14.1,1.
ويمكن تنزيل تحديث macOS Sonoma 14.1.2 مجانًا على جميع أجهزة Mac المؤهلة باستخدام قسم تحديث البرنامج في إعدادات النظام.
ويتضمن تحديث اليوم إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية وفقًا لشركة أبل، ويوفر هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية ويوصى به لجميع المستخدمين.
وقد لا تتوفر بعض الميزات في بعض المناطق، أو في جميع أجهزة أبل، للحصول على معلومات مفصلة حول المحتوى الأمني لهذا التحديث.
ووفقًا لصفحة الدعم الأمني الخاصة بشركة أبل، يعمل التحديث على إصلاح اثنتين من نقاط الضعف التي تقول أبل إنه تم استغلالها في إصدارات iOS الأقدم من iOS 16.7.1.
وقد تؤدي معالجة محتوى الويب إلى الكشف عن معلومات حساسة، أبل على علم بتقرير يفيد بأنه ربما تم استغلال هذه المشكلة ضد إصدارات iOS قبل iOS 16.7.1، وقد تؤدي معالجة محتوى الويب إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. أبل على علم بتقرير يفيد بأنه ربما تم استغلال هذه المشكلة ضد إصدارات iOS قبل iOS 16.7.1.
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