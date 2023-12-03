جوجل تعلن عن أفضل محتوى فى 2023 على أجهزة Google TV وتطبيق Google TV

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة جوجل عن أفضل ما في عام 2023 على أجهزة Google TV وتطبيق Google TV، وكجزء من ذلك، أعلنت الشركة عن الأيام الأكثر مشاهدة لعام 2023، وهي البرامج والأفلام الأكثر مشاهدة مما يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة حول أكثر ما أعجب الناس على مدار العام.

وإليك نظرة على الأفلام والعروض التي أصبحت رائجة بين المستخدمين في عام 2023:

الأيام الأكثر مشاهدة على Google TV 2023

وفقًا لـ Google، شاهد الأشخاص أكبر عدد من البرامج التلفزيونية في 15 يناير، و1 يناير، و29 يناير. الأيام الثلاثة كلها هي أيام الأحد.

أفضل الأنواع لعام 2023

تختلف أفضل الأنواع لكل من الأفلام والبرامج التلفزيونية. عندما كان الناس يحبون مشاهدة الدراما أكثر في البرامج التلفزيونية حيث تميزت برامج مثل Yellowstone و Succession. كانت الكوميديا هي النوع الأكثر مشاهدة للأفلام هذا العام حيث أحب الناس أفلامًا مثل Barbie وTeenage Mutant Nija Turtles: Mutant Mayhem.

الأفلام والعروض الأكثر مشاهدة لعام 2023

تعد أفلام Super Mario BrosTransformers: Rise of the Beasts، وSpider-Man: Across the Spider-Verse، وElemental، وThe Little Mermaid (2023) هي الأفلام الأكثر مشاهدة على مدار العام.

تميزت البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة بعناوين ناجحة مثل The Last of Us، وOnly Murders in the Building، وYellowstone، وAhsoka، وPoker Face.