جوجل تعلن عن أفضل محتوى فى 2023 على أجهزة Google TV وتطبيق Google TV

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة جوجل عن أفضل ما في عام 2023 على أجهزة Google TV وتطبيق Google TV، وكجزء من ذلك، أعلنت الشركة عن الأيام الأكثر مشاهدة لعام 2023، وهي البرامج والأفلام الأكثر مشاهدة مما يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة حول أكثر ما أعجب الناس على مدار العام.

وإليك نظرة على الأفلام والعروض التي أصبحت رائجة بين المستخدمين في عام 2023:

الأيام الأكثر مشاهدة على Google TV 2023

وفقًا لـ Google، شاهد الأشخاص أكبر عدد من البرامج التلفزيونية في 15 يناير، و1 يناير، و29 يناير. الأيام الثلاثة كلها هي أيام الأحد.

أفضل الأنواع لعام 2023

تختلف أفضل الأنواع لكل من الأفلام والبرامج التلفزيونية. عندما كان الناس يحبون مشاهدة الدراما أكثر في البرامج التلفزيونية حيث تميزت برامج مثل Yellowstone و Succession. كانت الكوميديا هي النوع الأكثر مشاهدة للأفلام هذا العام حيث أحب الناس أفلامًا مثل Barbie وTeenage Mutant Nija Turtles: Mutant Mayhem.

الأفلام والعروض الأكثر مشاهدة لعام 2023

تعد أفلام Super Mario BrosTransformers: Rise of the Beasts، وSpider-Man: Across the Spider-Verse، وElemental، وThe Little Mermaid (2023) هي الأفلام الأكثر مشاهدة على مدار العام.

تميزت البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة بعناوين ناجحة مثل The Last of Us، وOnly Murders in the Building، وYellowstone، وAhsoka، وPoker Face.