مايكروسوفت تستعد لتحديث متجر ألعاب Xbox لمنافسة جوجل وأبل

MENAFN - Youm7) تستعد مايكروسوفت للتعاون مع شركاء سيساعدون الشركة في إطلاق متجر ألعاب للهواتف المحمولة خاص بها، حيث قال فيل سبنسر، الذي يقود قسم ألعاب الفيديو Xbox في الشركة، إن هذا المتجر سيتنافس مع أبل وجوجل.

وقال سبنسر في مقابلة: "إنه جزء مهم من استراتيجيتنا وهو شيء نعمل عليه بنشاط اليوم ليس فقط بمفردنا، ولكن أيضًا بالتحدث مع شركاء آخرين يرغبون أيضًا في رؤية المزيد من الخيارات حول كيفية تحقيق الدخل عبر الهاتف"، بحسب بي إن إن بلومبرج، وأضاف: "لا أعتقد أن هذا قد يستغرق عدة سنوات، أعتقد أن هذا أقرب من ذلك".

كيف يمكن لمتجر Xbox أن يساعد مايكروسوفت

قد تتمكن مايكروسوفت من استخدام الاستياء ضد أبل وجوجل، اللتين لا تسمحان بوجود متاجر تابعة لجهات خارجية على منصاتهما وتفرضان خصمًا يصل إلى 30% على المعاملات، لدعم عروض متجرها.

وقال "لقد تحدثنا عن الاختيار، واليوم على هواتفكم المحمولة، ليس لديكم خيار"،"للتأكد من أن Xbox ليس مناسبًا اليوم فحسب، بل على مدى السنوات العشر أو العشرين القادمة، سيتعين علينا أن نكون أقوياء عبر العديد من الشاشات".

صفقة اكتيفيجن بليزارد

ظهرت أولى خطط مايكروسوفت للتنافس مع أبل وجوجل لأول مرة خلال قضيتها مع هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بشأن الموافقة على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ، وأخبرت الشركة هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة أنها تخطط لتزويد اللاعبين بخيار آخر غير أبل وجوجل.

واستحوذت مايكروسوفت مؤخرًا على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، والتي استكشفت بالفعل القيام بشيء مماثل، وفي الآونة الأخيرة، في قضية إيبك ضد جوجل، أشارت المستندات إلى أن صانع Call of Duty كان يتطلع بالفعل إلى التحايل على متجر جوجل Play لفتح متجر مع Epic Games.

وقد أشار سبنسر بالفعل إلى أنه كان مدفوعًا جزئيًا بحضور Activision القوي في ألعاب الهاتف المحمول مع مجموعة كبيرة من الألعاب، بما في ذلك Candy Crush وCall of Duty Mobile، وقال إن الصفقة ضرورية لتعزيز البصمة الصغيرة نسبياً للشركة في سوق ألعاب الهاتف المحمول البالغة قيمتها 90 مليار دولار.