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سماعة Airpods لا تعمل؟ تعرف على 5 طرق لإصلاحها

12/3/2023 4:33:40 AM
(MENAFN- Youm7) AirPods لا تعمل؟ سواء كنت تواجه مشكلات في توصيلها أو في الشحن، أو مشكلة في الصوت، أو أي شيء آخر، فهناك 5 طرق لإصلاح AirPods.



حيث تقدم أجهزة AirPods من Apple عادةً تجربة فائقة السلاسة في إعداد سماعات الرأس وميزات سهلة الاستخدام مثل الاقتران التلقائي والتبديل بين أجهزة Apple الخاصة بك، ولكن مثل جميع الأجهزة، فإن AirPods ليست محصنة ضد المشكلات.



وفيما يلى 5 خيارات من شأنها أن تساعدك على تشغيل AirPods مرة أخرى:



- تحقق جيدًا من بطارية علبة AirPods وAirPods

ضع كلاً من AirPods في العلبة وافتح الغطاء بالقرب من جهاز iPhone الخاص بك لمعرفة حالة البطارية.

إذا لم يتم شحنها في العلبة، فتأكد من عدم وجود أي حطام أو مواد لزجة في الجزء السفلي من العلبة حيث تتلامس جهات اتصال AirPods.



-تحقق مرة أخرى من عدم إيقاف تشغيل Bluetooth على جهاز iPhone الخاص بك.

تطبيق إعدادات iPhone > Bluetooth > تأكد من أن التبديل باللون الأخضر



-قم بتنظيف شبكات مكبر الصوت والميكروفون.



أعد ضبط AirPods إذا لم تتمكن من الاتصال أو إذا استمرت مشكلات الصوت.



هل لا تزال تواجه مشكلة بعد إعادة الضبط وإعادة الاقتران (أو محاولة إعادة الاقتران) بسماعات AirPods الخاصة بك؟ تواصل مع دعم Apple لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الحصول على المساعدة عبر الهاتف أو عبر الإنترنت.














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