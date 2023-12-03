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Walmart تنضم لقائمة الشركات الكبرى المنسحبة من إعلانات X

12/3/2023 4:33:39 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Walmart أنها ستتوقف عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي X ، والمعروفة سابقًا باسم Twitter، وقالت متحدثة باسم الشركة، "نحن لا نعلن على X لأننا وجدنا منصات أخرى للوصول بشكل أفضل إلى عملائنا".



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، ينضم بائع التجزئة، وهو الأكبر في الولايات المتحدة من حيث المبيعات، إلى العديد من الشركات الكبرى الأخرى بما في ذلك Disney وApple وIBM في سحب الإعلانات من المنصة منذ أن أيد ماسك منشورًا معاديًا للسامية.



لكن جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية لشركة X، قال لقناة CBS MoneyWatch إن الشركة توقفت عن الإعلان على X في أكتوبر، "لذا فإن هذا ليس توقفًا مؤقتًا".



وكان لماسك موقف حاسم من انسحاب العملاء، حيث قال بعض الكلمات الخارجة للتعبير عن الوضع، وذلك في قمة DealBook هذا الأسبوع، غاضبًا ضد كبار المعلنين الذين تخلوا عن منصته وحذر من أنهم قد "يقتلون X".



وأرسلت الرئيس التنفيذي للشركة Lina Yaccarino مذكرة حول الشركة لدعم ماسك، وكتبت، "مبادئنا ليس لها ثمن، ولن يتم التنازل عنها أبدًا"، مضيفة "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، لن يصرفنا المنتقدون الهامشيون الذين لا يفهمون مهمتنا".



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الجدل قد يكلف الشركة ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية عام 2023.














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