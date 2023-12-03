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أمريكا تخصص 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

12/3/2023 4:33:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعلن‭ ‬مساهمة‭ ‬بقيمة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬المناخ‭ ‬الأخضر،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬لحضور‭ ‬قمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭.‬

ويعد‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬أكبر‭ ‬صندوق‭ ‬دولي‭ ‬مخصص‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬لدعم
البلدان‭ ‬النامية
وحصل‭ ‬على‭ ‬تعهدات‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬التعهد‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬أخرى‭ ‬قدمتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬للصندوق‭.‬

وستعلن
نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‮
‬كامالا‭ ‬هاريس‮
‬‭ ‬هذا‭ ‬التعهد‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ ‬في‮
‬دبي‭.‬

وهاريس،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‮
 COP 28‮
‬‭(‬كوب28‭) ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬جو
بايدن،‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬أمريكي‭ ‬يضم‭ ‬أيضا‭ ‬مبعوث‭ ‬المناخ‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬وعشرات‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وأفاد‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬جمعت‭ ‬حوالي‭ ‬9‭.‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬التعهدات‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المعرضة‭ ‬لتأثيرات‭ ‬المناخ‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2024‭ ‬و‭ ‬2027‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬التعهدات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تمثل‭ ‬جزءًا‭ ‬بسيطًا‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ستحتاجها‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬دفئًا‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬المناخ،‭ ‬يمول‭ ‬الصندوق‭ ‬أيضًا‭ ‬مشاريع‭ ‬لمساعدة‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬مجال
المناخ
لوكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭: ‬إن‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬ستبلغ‭ ‬القمة‭ ‬بأن‭ ‬العالم‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬وجود‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الطاولة،‭ ‬وأن‭ ‬الجميع‭ ‬يتقدمون‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬المناخ‭... ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يتقدموا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬زعيم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ COP ‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬هاريس‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نخبر‭ ‬العالم‭ ‬بقصة‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزناه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مجال
تغير‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

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