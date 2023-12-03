البنك الدولي يدشن خطة لدعم أسواق الكربون العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن
البنك الدولي، خلال اليوم الثالث من مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ ( COP 28)، المنعقد في دبي، خططا طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية ذات النزاهة العالية، حيث تقرر أن تحقق 15 دولة دخلاً من بيع أرصدة الكربون المتولدة عن الحفاظ على غاباتها، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم.
بحلول العام المقبل، ستكون هذه البلدان قد أنتجت أكثر من 24 مليوناً من تلك الأرصدة، وقد يصل عددها إلى 126 مليوناً بحلول عام 2028، ويمكن أن تدر هذه الأرصدة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في ظل ظروف السوق المناسبة، ويعود الكثير منها إلى المجتمعات والبلدان.
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تُعد البلدان الـ15 وهي تشيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والدومينيكان وفيجي وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا ولاوس ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وجمهورية الكونغو وفيتنام، جزءاً من مبادرة الشراكة للحد من
انبعاث كربون
الغابات التابع للبنك الدولي«« FCPF ، والذي دعم البرامج التجريبية منذ عام 2018 لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات الأرصدة الكربونية.
من خلال دعمه لخمس من تلك الدول في عام 2024، سيساعد البنك الدولي الحكومات والمجتمعات المحلية على الوصول إلى أسواق الكربون العالمية. يُتوقع أن تكون جميع الدول الـ15 في وضع يمكنها من التعامل مع أسواق الكربون العالمية بحلول عام 2028.
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قال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي إن هذه البلدان، التي تنعم بالموارد الطبيعية، مستعدة للاستفادة من أسواق الكربون عن طريق كسب الدخل من حماية الغابات واستخدام أراضيها على نحو أكثر استدامة.
أضاف: «من خلال خريطة طريق مشاركة البنك الدولي لأسواق الكربون عالية النزاهة، سنتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق أسواق الكربون العالمية الفعالة. لقد أدت تجربتنا مع FCPF والمبادرات الأخرى إلى صيغة يمكن أن تحفز أسواق الكربون الفعالة وتفي بوعودها للناس والكوكب».
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