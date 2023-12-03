البنك الدولي يدشن خطة لدعم أسواق الكربون العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن

البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الخاص‭ ‬بالمناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬خططا‭ ‬طموحة‭ ‬لنمو‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬النزاهة‭ ‬العالية،‭ ‬حيث‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬دخلاً‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬أرصدة‭ ‬الكربون‭ ‬المتولدة‭ ‬عن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬غاباتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬اليوم‭.‬

بحلول‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬قد‭ ‬أنتجت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مليوناً‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأرصدة،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬126‭ ‬مليوناً‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تدر‭ ‬هذه‭ ‬الأرصدة‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬المناسبة،‭ ‬ويعود‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬المجتمعات‭ ‬والبلدان‭.‬

هل‭ ‬تطلق‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ ‬العنان‭ ‬لسوق‭ ‬الكربون‭ ‬العالمية؟

تُعد‭ ‬البلدان‭ ‬الـ15‭ ‬وهي‭ ‬تشيلي‭ ‬وكوستاريكا‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار‭ ‬والكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والدومينيكان‭ ‬وفيجي‭ ‬وغانا‭ ‬وغواتيمالا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬ولاوس‭ ‬ومدغشقر‭ ‬وموزمبيق‭ ‬ونيبال‭ ‬وجمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬وفيتنام،‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬الشراكة‭ ‬للحد‭ ‬من‮

‬انبعاث‭ ‬كربون

الغابات‭ ‬التابع‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‮««‬ FCPF ،‭ ‬والذي‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬التجريبية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬لإنشاء‭ ‬أنظمة‭ ‬فعالة‭ ‬لمبادرات‭ ‬الأرصدة‭ ‬الكربونية‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬دعمه‭ ‬لخمس‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيساعد‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬الحكومات‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬العالمية‭. ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬العالمية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2028‭.‬

البنك‭ ‬الدولي‭: ‬صندوق‭ ‬‮«‬الخسائر‭ ‬والأضرار‮»‬‭ ‬قد‭ ‬يعمل‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أشهر

قال‭ ‬أجاي‭ ‬بانغا‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬البلدان،‭ ‬التي‭ ‬تنعم‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬مستعدة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كسب‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬الغابات‭ ‬واستخدام‭ ‬أراضيها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭.‬

أضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لأسواق‭ ‬الكربون‭ ‬عالية‭ ‬النزاهة،‭ ‬سنتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬العالمية‭ ‬الفعالة‭. ‬لقد‭ ‬أدت‭ ‬تجربتنا‭ ‬مع‭ ‬ FCPF ‭ ‬والمبادرات‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحفز‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬الفعالة‭ ‬وتفي‭ ‬بوعودها‭ ‬للناس‭ ‬والكوكب‮»‬‭.‬