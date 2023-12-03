قمة المناخ COP28.. خطوات واتفاقيات اقتصاديةمنتدى الأعمال التجارية والخيرية يجمع 5 مليارات دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬منتدى‭ ‬ COP 28‭ ‬المناخي‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والخيرية‭ ‬الذي‭ ‬يستضيفه‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬ COP 28‭ ‬كمنصةٍ‭ ‬لإشراك‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والخيرية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فعاليات‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬بإعلان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالمناخ‭ ‬والطبيعة‭ ‬ومن‭ ‬الالتزامات‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬المناخي‭.‬

جمع‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬يُعقد‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬الزرقاء‭ ‬والخضراء‭ ‬في‭ ‬ COP 28،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والخيرية‭ ‬ورؤساء‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الساعين‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬وإبراز‭ ‬التقدّم‭ ‬المحرز‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المناخية‭ ‬والانتقال‭ ‬نحو‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭.‬

باعتباره‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬يسعى‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭.‬

سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمي‭ ‬يحتضن‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬ألتيرا‮»‬





أعلن‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمي،‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتمويلات‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‮«‬ COP 28‮»‬‭ ‬،‭ ‬احتضانه‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬ألتيرا‮»‬‭ ‬أكبر‭ ‬صندوق‭ ‬استثماري‭ ‬لتحفيز‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‭ ‬والبالغ‭ ‬رأسماله‭ ‬الأساسي‭ ‬الأولي‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬الذي‭ ‬أسسته‭ ‬‮«‬لونيت‮»‬‭ ‬شركة‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬وتم‭ ‬إعلانه‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭.‬

ذكر‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اليوم،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التاريخية،‭ ‬تمكن‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬ألتيرّا‮»‬‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬وتحفيز‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬عالميًا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية‭.‬

بيل‭ ‬غيتس‭ ‬واحتياجات‭ ‬المزارعين





قال‭ ‬بيل‭ ‬غيتس،‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬لـ«مؤسسة‭ ‬بيل‭ ‬ومليندا‭ ‬غيتس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬بحاجة‭ ‬مُلحّة‭ ‬إلى‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تزويد‭ ‬المزارعين‭ ‬أصحاب‭ ‬الحيازات‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬بالأدوات‭ ‬والموارد‭ ‬اللازمة،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكّنوا‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬ممارساتهم‭ ‬الزراعية‭ ‬وتأمين‭ ‬الغذاء‭ ‬والتأقلم‭ ‬بمرونة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نؤمن‭ ‬باحتياجات‭ ‬المزارعين‭ ‬واعتبارها‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬المناخ‭ ‬الدولية‭.‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬ومؤسسة‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬وميليندا‭ ‬غيتس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ COP 28‭ ‬بقيمة‭ ‬735‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لدعم‭ ‬النظم‭ ‬الغذائية،‭ ‬والابتكار‭ ‬الزراعي،‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‭.‬

تفعيل‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون





أكدت‭ ‬راشيل‭ ‬بوتي‭ - ‬دوايوا‭ ‬المسؤولة‭ ‬الرئيسية‭ ‬عن‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬مساهماتهم‭ ‬المحددة‭ ‬وطنياً‭.‬

قالت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‮»‬‭:‬ COP 28‭ ‬نريد‭ ‬خفض‭ ‬حوالي‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من

انبعاثات

ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‮»‬‭. ‬وحول‭ ‬تفعيل‭ ‬صندوق‭ ‬الخسائر‭ ‬والأضرار،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة،‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬الضعيفة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لتأثيرات‭ ‬المناخ،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فمن‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬نسمع‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬الأموال‭ ‬لهذا‭ ‬البند‮»‬‭.‬

شراكة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬و«مسرّعات‮»‬‭ ‬الإمارات





أعلنت‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والمسرعات‭ ‬المستقلة‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬شراكتهما‭ ‬الجديدة‭ ‬لتسريع‭ ‬مبادرات‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬دعماً‭ ‬لمستهدفات‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭.‬

وسيتعاون‭ ‬الطرفان‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬أربعة‭ ‬مجالات‭ ‬تأثير‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬جوهرية،‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬متوسط‭ ‬‮

‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية

لينحصر‭ ‬عند‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تقريباً‭. ‬وتشمل‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأربعة‭ ‬تمويل‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬فئتي‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء،‭ ‬وأسواق‭ ‬الكربون،‭ ‬والابتكارات‭ ‬والتكنولوجيا‭.‬

تفادي‭ ‬تجاوز‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية





أكد‭ ‬بيترى‭ ‬أوربو‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬فنلندا‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للحلول‭ ‬المناخية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬وخطوة‭ ‬مهمة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جناح‭ ‬فنلندا‭ ‬يستعرض‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬تفادي‭ ‬تجاوز‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬للعالم‭ .‬





إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأضرار‭ ‬البيئية

أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬باراغواي‭ ‬سانتياغو‭ ‬بينيا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬ cop ‭ ‬28‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرمية‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬البشر‭ ‬لكوكب‭ ‬الأرض‭ .‬وأضاف‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬وعادلة،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وإزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬فعالة‭ ‬لتحدي‭ ‬المناخ‭.‬

‮«‬مصدر‮»‬‭ ‬تطور‭ ‬مشاريع‭ ‬خضراء‭ ‬في‭ ‬‮«‬باروس‮»‬‭ ‬اليونانية

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬أبوظبي‭ ‬لطاقة‭ ‬المستقبل‭ ‬‮«‬مصدر‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مبدئية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والطاقة‭ ‬اليونانية،‭ ‬لتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬خضراء‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬باروس‭ ‬اليونانية‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬تحولها‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الجزر‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬باليونان‭. ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سوف‭ ‬تتعاون‭ ‬‮«‬مصدر‮»‬‭ ‬ووزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والطاقة‭ ‬اليونانية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مشاريع‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬محلية،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬البحرية‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬عبارة‭ ‬مائية‭ ‬تعمل‭ ‬بالكهرباء‭ ‬بالكامل‭ ‬وتحويل‭ ‬قوارب‭ ‬الركاب‭ ‬التقليدية‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬قوارب‭ ‬كهربائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬أسطول‭ ‬مركبات‭ ‬الجزيرة‭ ‬إلى‭ ‬مركبات‭ ‬خضراء،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬نموذج‭ ‬‮«‬صفر‭ ‬نفايات‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬النفايات‭ ‬عن‭ ‬المكبات‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬بالمائة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإدارة‭ ‬الدائرية‭ ‬للنفايات‭.‬

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