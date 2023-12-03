قمة المناخ COP28.. خطوات واتفاقيات اقتصاديةمنتدى الأعمال التجارية والخيرية يجمع 5 مليارات دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم منتدى COP 28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه مؤتمر الأطراف COP 28 كمنصةٍ لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص فعاليات يومه الأول بإعلان مجموعة من المبادرات المتعلّقة بالمناخ والطبيعة ومن الالتزامات المتمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) من التمويل المناخي.
جمع المنتدى، الذي يُعقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء في COP 28، أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية الساعين إلى تسريع وإبراز التقدّم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.
باعتباره الأول من نوعه، يسعى المنتدى إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي.
سوق أبوظبي العالمي يحتضن صندوق «ألتيرا»
أعلن سوق أبوظبي العالمي، الشريك الرئيسي لتمويلات المناخ في مؤتمر الأطراف« COP 28» ، احتضانه صندوق «ألتيرا» أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي والبالغ رأسماله الأساسي الأولي 30 مليار دولار، الذي أسسته «لونيت» شركة إدارة الاستثمارات البديلة وتم إعلانه خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف.
ذكر السوق في بيان اليوم، أن هذه المبادرة التاريخية، تمكن صندوق «ألتيرّا» من جمع وتحفيز نحو 250 مليار دولار من الاستثمارات عالميًا بحلول عام 2030، مع التركيز على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
بيل غيتس واحتياجات المزارعين
قال بيل غيتس، الرئيس المشارك لـ«مؤسسة بيل ومليندا غيتس» إن العالم بحاجة مُلحّة إلى ضخ استثمارات كبيرة من أجل تطوير الحلول المبتكرة التي تضمن تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بالأدوات والموارد اللازمة، حتى يتمكّنوا من تحسين ممارساتهم الزراعية وتأمين الغذاء والتأقلم بمرونة عالية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وعلينا أن نؤمن باحتياجات المزارعين واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أجندة المناخ الدولية.جاء ذلك بمناسبة الشراكة بين الإمارات ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس» التي تم إعلانها اليوم في COP 28 بقيمة 735 مليون درهم لدعم النظم الغذائية، والابتكار الزراعي، والعمل المناخي.
تفعيل أسواق الكربون
أكدت راشيل بوتي - دوايوا المسؤولة الرئيسية عن أسواق الكربون في وزارة البيئة والتنمية المستدامة والتحول البيئي في كوت ديفوار، أن بلادها ترغب في تفعيل أسواق الكربون للتعاون مع البلدان الأخرى بهدف تحقيق مساهماتهم المحددة وطنياً.
قالت في تصريحات على هامش المشاركة في»: COP 28 نريد خفض حوالي 30 % من
انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030». وحول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، أشارت إلى أنها تمثل مشكلة كبيرة، خاصة بالنسبة إلى البلدان الضعيفة التي تتعرض لتأثيرات المناخ، وبالتالي فمن الجيد أن نسمع أنه سيتم تخصيص الأموال لهذا البند».
شراكة بين الأمم المتحدة و«مسرّعات» الإمارات
أعلنت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وهي هيئة مستقلة مختصة في العمل المناخي، شراكتهما الجديدة لتسريع مبادرات العمل المناخي دعماً لمستهدفات اتفاق باريس للمناخ.
وسيتعاون الطرفان لتطوير وتعزيز أربعة مجالات تأثير ذات أهمية جوهرية، بهدف تسريع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العمل المناخي، والسيطرة على متوسط
ارتفاع درجة الحرارة العالمية
لينحصر عند 1.5 درجة مئوية تقريباً. وتشمل مجالات التعاون الأربعة تمويل العمل المناخي، وبناء القدرات في الأسواق مع التركيز بشكل خاص على فئتي الشباب والنساء، وأسواق الكربون، والابتكارات والتكنولوجيا.
تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية
أكد بيترى أوربو رئيس وزراء جمهورية فنلندا أن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم خطوة إيجابية وخطوة مهمة، مشيرا إلى أن جناح فنلندا يستعرض أهمية الالتزام للعمل المناخي خلال المؤتمر وذلك للوصول إلى هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية والذي يعد أمرا بالغ الأهمية للعالم .
إجراءات صارمة لمعالجة الأضرار البيئية
أعرب رئيس باراغواي سانتياغو بينيا عن أمله في أن يمثل cop 28 في دبي نقطة تحول في الإجراءات الرمية إلى إصلاح الأضرار التي سببها البشر لكوكب الأرض .وأضاف: يجب أن تكون هذه الإجراءات صارمة وعادلة، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى حلول فعالة لتحدي المناخ.
«مصدر» تطور مشاريع خضراء في «باروس» اليونانية
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم اتفاقية تعاون مبدئية مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتطوير مشاريع بنية تحتية خضراء في جزيرة باروس اليونانية بهدف تسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مبادرة «الجزر الخضراء» باليونان. بموجب الاتفاقية، سوف تتعاون «مصدر» ووزارة البيئة والطاقة اليونانية في تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية الحيوية، والتي تشمل مشاريع طاقة متجددة محلية، والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل البحرية عبر توفير عبارة مائية تعمل بالكهرباء بالكامل وتحويل قوارب الركاب التقليدية الصغيرة إلى قوارب كهربائية، بالإضافة إلى تحويل أسطول مركبات الجزيرة إلى مركبات خضراء، والعمل على تطبيق نموذج «صفر نفايات» بشكل شامل مع التركيز على تحويل النفايات عن المكبات بنسبة 100 بالمائة وتحقيق الإدارة الدائرية للنفايات.
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