((التمويل الكويتي)) ترعى النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر أيوفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬رعايتها‭ ‬للنسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬أيوفي‭)‬،‭ ‬ومجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭. ‬أقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬استراتيجيات‭ ‬مواجهة‭ ‬حالة‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬الوشيك‭ ‬وعالم‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬النفط‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬بالمنامة،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يومي‭ ‬29‭ ‬و30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‮»‬‭. ‬

ففي‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد‭ - ‬19‭ ‬والصراعات‭ ‬الجغرافية‭ ‬والتضخم‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬حرصت‭ ‬مجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬الموضوعات‭ ‬الهامة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬والاقتصاديين‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬وخبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬لبحث‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ودور‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المرونة‭. ‬

وقد‭ ‬ناقشت‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬أيوفي‭ ‬ – ‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الهامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دور‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والتحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بارتفاع‭ ‬المعدلات‭ ‬القياسية،‭ ‬واستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وتطور‭ ‬الحسابات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬حقيقية‭ ‬ومشاركة‭ ‬الخسائر‭. ‬

وقد‭ ‬علق‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عيسى‭ ‬الرشود،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالتكليف‭ ‬لمجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬في‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬التيقن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬التعاون‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مرنة‭ ‬ومبتكرة‭. ‬ويعد‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمبادئه‭ ‬الأخلاقية‭ ‬وآلية‭ ‬مشاركة‭ ‬المخاطر‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بمواصلة‭ ‬جهودنا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لدعم‭ ‬مؤتمر‭ ‬أيوفي‭ ‬ – ‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬السنوي‭ ‬للعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭. ‬إنه‭ ‬مؤتمر‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وللقطاع‭ ‬المالي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬عبّر‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بدعم‭ ‬البنك‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة،‭ ‬فإنه‭ ‬يسرنا‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬هامة‭ ‬لبحث‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬واكتشاف‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬متوافقًا‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬ومجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمجتمعات‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬بها‮»‬‭.‬