((التمويل الكويتي)) ترعى النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر أيوفي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي عن نجاح رعايتها للنسخة الثامنة عشرة من المؤتمر السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. أقيم المؤتمر تحت شعار «استراتيجيات مواجهة حالة الركود الاقتصادي العالمي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنويع الاقتصادي والاستفادة من إمكانيات المالية الإسلامية»، وذلك في فندق كراون بلازا، بالمنامة، مملكة البحرين يومي 29 و30 نوفمبر 2023».
ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشمل فترة ما بعد كوفيد - 19 والصراعات الجغرافية والتضخم والتغير المناخي، حرصت مجموعة بيت التمويل الكويتي على المشاركة في المناقشات التي تناولت الموضوعات الهامة المحددة في جدول أعمال المؤتمر الذي جمع نخبة من الرواد والاقتصاديين وصناع السياسات وخبراء الصناعة لبحث استراتيجيات التنوع الاقتصادي ودور التمويل الإسلامي في تعزيز المرونة.
وقد ناقشت النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر أيوفي – البنك الإسلامي للتنمية العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك دور المالية الإسلامية في تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتأثير التكنولوجيا على التنوع الاقتصادي، والتحديات والفرص التي ترتبط بارتفاع المعدلات القياسية، واستخدام أدوات المالية الإسلامية في تطوير البنية التحتية للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتطور الحسابات الاستثمارية نحو تحقيق أرباح حقيقية ومشاركة الخسائر.
وقد علق عبدالوهاب عيسى الرشود، الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي، قائلا: «في حالات عدم التيقن الاقتصادي يصبح من الضروري على المؤسسات المالية التعاون والمشاركة في تطوير حلول مالية مرنة ومبتكرة. ويعد التمويل الإسلامي بمبادئه الأخلاقية وآلية مشاركة المخاطر قادرًا على القيام بدور فعال في مواجهة تحديات المستقبل».
وأضاف قائلا: «نعتز بمواصلة جهودنا الدؤوبة لدعم مؤتمر أيوفي – البنك الإسلامي للتنمية السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي في نسخته الثامنة عشرة. إنه مؤتمر يحمل في طياته الكثير من القيمة للقطاع المالي الإسلامي في المنطقة، وللقطاع المالي بشكل عام».
بالإضافة إلى ذلك عبّر عبدالحكيم يعقوب الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين، عن اعتزازه بدعم البنك للمبادرات التي من شأنها تعزيز الحوار والابتكار في القطاع المالي الإسلامي. وقال: «باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة، فإنه يسرنا تقديم الدعم لهذا المؤتمر الذي يوفر منصة هامة لبحث القضايا الملحة واكتشاف فرص النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي ذلك متوافقًا مع التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين، ومجموعة بيت التمويل الكويتي بالمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات التي نعمل بها».
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