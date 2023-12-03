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وصول موجة جديدة من الروهينغا بحرا إلى إندونيسيا وسط مخاطر متزايدة

12/3/2023 4:31:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل أكثر من 100 لاجئ من اقلية الروهينغا المسلمة بينهم نساء وأطفال إلى إقليم آتشيه بأقصى غرب إندونيسيا، لكن السكان المحليين يهددون بإعادتهم إلى البحر.
وكان أكثر من 1000 من اللاجئين «الروهينغا» وصلوا إلى هذا الإقليم الشهر الماضي، في أكبر عدد من اللاجئين الوافدين إلى إندونيسيا منذ 2015، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وهنأت المفوضية إندونيسيا على «هذا المثال في التضامن والإنسانية» ودعت البلدان الأخرى في المنطقة إلى أن تحذو حذوها.
ولكن على أرض الواقع، نادرا ما يكون الترحيب ودودا.
وقال دوفا فضلي مسؤول قرية «إي مولي» التي وصلت إليها آخر مجموعة من «الروهينغا» لوكالة فرانس برس «عندما جئت، كان لاجئو الروهينغا قد وصلوا إلى الشاطئ».
وأوضح أن «العدد الإجمالي للاجئين هو 139، بينهم أطفال ونساء ورجال بالغون. لم نجر تعدادا لهم، بانتظار أن تقوم بذلك جهات معنية أخرى».
وقال ديلوارساه، وهو فتى من الروهينغا يبلغ من العمر 19 عاما، إن المجموعة غادرت بنغلاديش في أوائل نوفمبر الفائت وأمضت أكثر من 20 يوما في البحر في ظروف «خطيرة للغاية»، مضيفا أنه «سعيد» بوصوله إلى إندونيسيا.
ولكن فضلي قال إن «أهالي قرية إي مولي نرفض بشدة وصول اللاجئين الروهينغا» مضيفا «إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال المهلة التي حددناها، فسنعيد اللاجئين الروهينغا إلى قاربهم».
وأكد فيصل الرحمن، مسؤول الحماية في مفوضية اللاجئين أن أكثر من 100 لاجئ وصلوا إلى سابانغ.
وأضاف «سننسق الوضع مع الحكومة المحلية».
وأظهرت صور ولقطات اطلعت عليها وكالة فرانس برس اللاجئين جالسين في صفوف على الشاطئ، يحيط بهم عناصر أمن وسكان محليون.
ويتعرض الروهينغا المسلمون لاضطهاد شديد في بورما ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، غالبا في قوارب متداعية، سعيا للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.
وتستقبل بنغلاديش حوالى مليون من الروهينغا الذين فروا من بورما، وغالبا ما يقيمون في مخيمات ذات ظروف سيئة.
ووفق مراقبين، غادرت قوارب أخرى سواحل بنغلاديش باتجاه إندونيسيا رغم قيام الشرطة الإندونيسية بدوريات لثنيها عن الوصول إلى الساحل، حيث حاول السكان صد اللاجئين في البحر أيضا.
في هذه الأثناء، دعت الأمم المتحدة إلى إنقاذ حوالى 400 من الروهينغا العالقين على متن سفينتين معطلتين «تنجرفان في بحر أندامان» الذي تطل عليه سواحل بورما وإندونيسيا وتايلاند.
كذلك، دعت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية إندونيسيا وماليزيا إلى استقبال اللاجئين.
وقال بول بروكمان، المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، لفرانس برس «إنه موسم القوارب، لذا سيصل المزيد».
وأضاف «هؤلاء الأشخاص لا ينطلقون في البحر للمغامرة. لقد انطلقوا في هذه الرحلات بسبب اليأس والأمل في المستقبل».
ويعتقد أن أكثر من 3500 من الروهينغا حاولوا القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى دول جنوب شرق آسيا في عام 2022، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ولقي نحو 350 من الروهينغا حتفهم أو فقدوا العام الماضي في محاولة عبور البحر، بحسب المفوضية.

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