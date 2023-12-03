رئيس غينيا بيساو يعلن إحباط محاولة انقلاب وإكواس تدين بشدة

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، أن أعمال العنف الدامية التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت "محاولة انقلاب".

وأفاد إمبالو الذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب28" في دبي بعد عودته إلى بيساو، بأنه لم يتمكن من العودة فورا "نظرا إلى محاولة الانقلاب. يتوجب عليّ إبلاغكم بأن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة".وكان جيش غينيا بيساو دعا قوات الحرس الوطني إلى العودة إلى ثكناتها غداة وقوع أعمال عنف الجمعة أدت إلى مقتل شخصين على الأقل ودانتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ("إكواس") بشدة.واندلعت اشتباكات بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين بثكنة جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتيلَين على الأقل، بحسب مسؤول عسكري.وأفاد مسؤول عسكري آخر، طلب عدم كشف هويته نظرا إلى حساسية الوضع، بأنه تم إجلاء ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه تمّ تقليص الإجراءات الأمنية في بيساو، لكن مازال جنود ينتشرون حول بعض المباني الرئيسية مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وبعض الوزارات.وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان ، أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد، بدون تحديد عددهم.وتابع "تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم".ودانت "إكواس" في بيان "بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو"، داعية "إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الاحداث".وأعربت عن "تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو".