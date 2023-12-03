-->

Sunday, 03 December 2023 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على المارة بوسط باريس

12/3/2023 4:31:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن تعدى شخص على المارة وسط باريس.
وأضاف الوزير "ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس. لقي شخص حتفه وأصيب آخر. يرجى تجنب المنطقة".

MENAFN03122023000130011022ID1107527144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث