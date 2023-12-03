مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على المارة بوسط باريس

مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على المارة بوسط باريس
التاريخ
12/3/2023 4:31:42 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن تعدى شخص على المارة وسط باريس.
وأضاف الوزير "ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس. لقي شخص حتفه وأصيب آخر. يرجى تجنب المنطقة".
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