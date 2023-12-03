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كوريا الشمالية تحذر من الهجوم على أصولها الفضائية سيكون بمنزلة إعلان حرب

12/3/2023 4:31:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت وزارة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في بيان امس من أن «أي هجوم ضد الأصول الفضائية للبلاد سيكون بمنزلة إعلان الحرب»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
وأوضح البيان أن التحذير يأتي عقب التصريحات الأخيرة لمسؤول من قيادة الفضاء الأميركية بأن الولايات المتحدة يمكنها تقليل قدرات عمليات الفضاء الخارجي لبلد العدو باستخدام أساليب متنوعة، مشيرا إلى نية الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري على قمر الاستطلاع الصناعي «ماليغيونغ-1» التابع لكوريا الديموقراطية، مشيرا إلى أن قمر الاستطلاع الصناعي هو «جزء من أراضي كوريا الديموقراطية حيث تمارس سيادتها عليها». وذكر البيان أن هذه الخطوة الأميركية تمثل «تحديا لسيادة كوريا الديموقراطية، وبشكل أكثر دقة، إعلان الحرب ضدها».
وقال البيان «إذا حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتها المتطورة كسلاح بشكل غير قانوني وغير عادل، فستبحث جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية اتخاذ إجراءات للرد دفاعا عن النفس للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأميركية على العمل أو تدميرها».
وتقول بيونجيانج إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع يوم 21 نوفمبر، والذي يبث صورا لمنشآت عسكرية بالبر الرئيسي للولايات المتحدة واليابان وجزيرة جوام الأميركية.

MENAFN03122023000130011022ID1107527143

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