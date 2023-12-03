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جوهر خان يخلف عمران خان رئيسا لـ حركة إنصاف الباكستانية

12/3/2023 4:31:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختارت «حركة إنصاف الباكستانية» أمس بديلا لزعيمها ومؤسسها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الموقوف حاليا بانتظار محاكمته في تهم عدة يصر على أنها ملفقة لمنعه من خوض الانتخابات، وفق ما أعلن مسؤولون.
وكان خان أسس في عام 1996 «حركة إنصاف الباكستانية» التي لم تفز بأي مقعد في الانتخابات التي جرت في العام التالي، ولكن الحزب تزايدت شعبيته ليصبح أكبر حزب في البرلمان عام 2018 بعد الانتخابات، ما مكنه من تولي رئاسة الوزراء.
وأطيح خان في العام الماضي في تصويت على سحب الثقة ما أدى إلى انهيار ائتلاف ضم حزبين أساسيين تشاركا السلطة في غالبية حقبات تاريخ باكستان حين لم يكن الجيش ممسكا بالسلطات.
وخان موقوف منذ أغسطس بانتظار محاكمته بتهم عدة بينها تسريب وثائق حكومية، وقد تم اختيار خلف له على رأس الحزب هو جوهر خان، وهو محام لا تربطه أي صلة عائلية بعمران، وفق مسؤول في الحزب.
وتوجب تغيير رئيس الحزب بعد إنذار وجهته لجنة الانتخابات الباكستانية لـ«حركة إنصاف الباكستانية» الشهر الماضي حذرت فيه من أن الحزب قد يفقد رمزه الانتخابي - وهو مضرب الكريكيت - إذا لم يجر اقتراع داخلي لمسؤولي الحزب.
وتكتسي الرموز الانتخابية أهمية كبرى في بلد يبلغ فيه معدل الأمية في صفوف البالغين نحو 42%، وفقا لبيانات البنك الدولي.
ومنع خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم عام 1992، من الترشح في انتخابات الحزب أثناء وجوده في السجن.
وقال سيد ذو الفقار بخاري المتحدث باسم الحزب إن «هذا ترتيب مؤقت».
واعتبر المحلل السياسي حسن عسكري رضوي في تصريح لوكالة فرانس برس امس أن عمران خان «يبقى الزعيم المعنوي للحزب».
وتم تأجيل جلسة استماع في قضية فساد يواجهها خان امس في محكمة خاصة داخل السجن الذي يحتجز فيه. وكان محاموه احتجوا على حظر دخول وسائل الإعلام على الرغم من أمر قاض آخر ببدء المحاكمة.

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