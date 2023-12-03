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كوب 28 عشرات الدول تتعهد بمضاعفة الطاقة المتجددة

12/3/2023 4:31:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت رئاسة مؤتمر الأم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي عن توقيع نحو 117 دولة تعهدا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وتعهدت هذه الدول «بالعمل معا» من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار «الفروقات والظروف الوطنية» لمختلف الدول.
وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.
كما وعدت هذه الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2 إلى 4%.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف.
وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية.
ويتطلب إدراج هذا التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وسيكون تعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة في كوب28، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.
وفي سياق متصل، أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال المؤتمر، المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراء في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.
وقالت هاريس التي تمثل الرئيس الأميركي في المؤتمر خلال كلمتها أمام «كوب 28» أمس «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ».
والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار، في حين جددت العديد من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.
وأضافت هاريس «أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل، سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».
ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.
وإذا تم الوفاء بالوعد تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار.
ويعد الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغل حاليا. وهو يمول الألواح الشمسية في باكستان، فضلا عن مشاريع زراعية في الفلبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية التكيف مع مناخ أكثر خطورة.
وبحسب إدارة الصندوق، تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حاليا 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 مليارا بحلول عام 2030.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة معاييرها النهائية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز، وهي خطوة أساسية للوفاء بالتزاماتها في ما يخص هذا الغاز الضار.
وصدر هذا الإعلان امس عن الوكالة الأميركية لحماية البيئة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.
وتشغل مسألة غاز الميثان، المسؤول الأكبر عن التغير المناخي بعد ثاني أكسيد الكربون، حيزا كبيرا في مؤتمر هذا العام.
وستسمح المعايير النهائية بتقليص انبعاثات الميثان بـ 58 مليون طن بين 2024 و2038، بحسب الوكالة الاميركية. وتعادل هذه الكمية 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

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