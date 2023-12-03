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الأمم المتحدة تعلن تفشي التهاب الكبد الوبائي في مراكزها

12/3/2023 4:31:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الأمم المتحدة امس إنها رصدت تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي في صفوف نازحين فلسطينيين داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة مع تواصل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، بأنه تم رصد تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي في ملاجئ الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وذكر البيان أن طواقم الأمم المتحدة قدمت نحو 10 آلاف استشارة طبية يوميا في الملاجئ التي تستضيف النازحين، فيما تلقى 12 ألف طفل التطعيمات في ملاجئ الأونروا منذ الرابع من الشهر الماضي.
وأشار إلى أن حصول السكان في مدينة غزة وشمالها على المياه لأغراض الشرب والأغراض المنزلية لم يطرأ عليه تحسن، حيث ظلت معظم مرافق إنتاج المياه الرئيسية مغلقة بسبب نقص الوقود وبعضها أيضا بسبب الأضرار.
وتتوافر المياه في المقام الأول من الآبار الصغيرة الخاصة والآبار التابعة للأونروا وسط مخاوف جدية بشأن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية، والغذاء، والمياه النظيفة، والمأوى، والصرف الصحي، والدواء، محذرا من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة، يزيدان خطر الإصابة بالأمراض.
يتم ذلك فيما تعمل أربعة مستشفيات في مدينة غزة وشمالها بشكل جزئي وتستقبل المرضى، مع خدمات محدودة فقط. ويقدم مستشفيان آخران خدمات غسيل الكلى لمرضى الكلى فقط.
وبحسب الأمم المتحدة لا تتمتع أي من المستشفيات في مدينة غزة وشمالها بالقدرة على إجراء العمليات الجراحية.
فيما صرح مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش بأن المنظومة الصحية في القطاع تشهد انهيارا شاملا في ظل نقص شديد في الإمكانيات الطبية ووسائل إنقاذ الحياة.

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