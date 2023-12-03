-->

Sunday, 03 December 2023 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس ترفض تبادل المحتجزين قبل انتهاء الحرب ونتنياهو سنواصل عمليتنا البرية

12/3/2023 4:31:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري إنه لن يتم تبادل المزيد من الأسرى مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال العاروري لقناة «الجزيرة» إن الرهائن الذين مازالوا محتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف إنهم لن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار ويتم إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القرار نهائي.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: كنت على اتصال يومي مع البيت الابيض وضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد.
واضاف، في تصريح صحافي: كانت لنا مفاوضات صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن، وقال: نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن إلى الوطن.
وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ان القتال مستمر و«وجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس»، وقال «سنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة».

MENAFN03122023000130011022ID1107527138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث