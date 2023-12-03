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سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت

12/3/2023 4:31:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني إن القتال المتجدد في غزة يدور بصورة كثيفة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل شن ضربات جوية ومدفعية على القطاع منذ انهيار هدنة استمرت أسبوعا مع حركة «حماس».
وأكد مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن نحو 200 فلسطيني على الأقل قتلوا منذ انهيار الهدنة.
وقال مارديني في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي أمس «ليس لدينا تقارير دقيقة لكن ما يمكنني قوله هو أن استئناف القتال كان كثيفا مرة أخرى».
وأضاف أن هذا «نوع جديد من الاضطراب يأتي على رأس الدمار الهائل الذي لا مثيل له للبنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية»، محذرا من أن العنف سيجعل من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ووصف مارديني غزة بأنها في حالة من «الفوضى والركام»، وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها 130 موظفا يعملون هناك.
وقال مارديني إن سكان القطاع «يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف» ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء بسبب القتال، بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.
وأضاف «كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار».
وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها في سويسرا، في تسهيل عمليات تبادل المحتجزين والأسرى خلال الهدنة التي استمرت 7 أيام.
وفي هذا الصدد، قال مارديني «نحن على استعداد لتسهيل المزيد من عمليات إطلاق سراح الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين من أجل لم شملهم مع عائلاتهم».

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