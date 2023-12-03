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من هم قادة حماس الثلاثة في غزة الذين تسعى إسرائيل لقتلهم؟

12/3/2023 4:31:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ملصقا على جدار مكتبه في تل أبيب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على بلدات غلاف غزة، يحمل صورا لمئات من قادة الجماعة الفلسطينية مرتبين في شكل هرمي. وفي أسفل الملصق صور لقادة ميدانيين صغار تابعين لحركة حماس، وفي أعلاه صور القيادة العليا بمن في ذلك محمد الضيف العقل المدبر لعملية «طوفان الأقصى». وطبع هذا الملصق بأعداد كبيرة ووضعت علامة «إكس» على وجوه القادة الذين لقوا حتفهم.
لكن الرجال الثلاثة الذين يتصدرون قائمة المطلوبين لدى إسرائيل ما زالوا طلقاء، وهم: محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ «حماس»، والقائد الثاني في «الكتائب» مروان عيسى، ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار.
ويشكل السنوار (61 عاما) بالإضافة إلى الضيف وعيسى (كلاهما 58 عاما) مجلسا عسكريا سريا مكونا من ثلاثة رجال على رأس «حماس». وهذا المجلس هو الذي خطط ونفذ هجوم السابع من أكتوبر.
وتقول ثلاثة مصادر من «حماس» إن القادة الثلاثة يديرون العمليات العسكرية للحركة ويقودون المفاوضات في اتفاق التبادل ربما من المخابئ الموجودة أسفل القطاع. وقالت ثلاثة مصادر بارزة في المنطقة إن قتل الرجال الثلاثة أو أسرهم قد يكون مهمة طويلة وشاقة، لكنه قد يشير إلى أن إسرائيل ستتحول من الحرب الشاملة إلى شن عمليات أقل ضراوة.
وقال خبيران عسكريان إن قتل السنوار والضيف وعيسى سيسمح لإسرائيل بالإعلان عن تحقيق نصر رمزي مهم، لكن تحقيق هذا الهدف سيتطلب وقتا طويلا وتكلفة باهظة، مع عدم وجود ضمانات لنجاحها فيه.
محاولات اغتيال فاشلة
نجا قادة «حماس» الثلاثة من عمليات إسرائيلية كثيرة لاغتيالهم. ويعيش محمد الضيف تحديدا في الظل بعد نجاته من سبع محاولات اغتيال قبل عام 2021، مما كلفه فقدان عين وتسبب في إصابة خطيرة في ساقه.
وقتلت غارة جوية إسرائيلية عام 2014 زوجته وابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات وابنه البالغ من العمر سبعة أشهر. وتتكهن مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن الرجال الثلاثة يختبئون في الأنفاق تحت القطاع، لكن خمسة مصادر مقربة تقول إنهم قد يكونون في أي مكان داخل غزة.
وقالت مصادر في «حماس» إن السنوار الذي ظهر كثيرا في السابق في تجمعات عامة، على عكس الضيف وعيسى، لم يعد يستخدم أي أجهزة إلكترونية خوفا من أن يتتبع الإسرائيليون الإشارة.
رجل الظل
وقالت مصادر من «حماس» إن عيسى، المعروف باسم «رجل الظل»، ربما يكون الأقل شهرة بين الثلاثة، لكنه شارك في اتخاذ عدد من قرارات حماس المهمة في السنوات القليلة الماضية، وسيحل محل أي منهما في حال الاعتقال أوالقتل.
وقد أمضى الرجال الثلاثة سنوات في السجون الإسرائيلية، وقضى السنوار 22 عاما بعد سجنه عام 1988 لاتهامه بخطف وقتل جنديين إسرائيليين وقتل أربعة متعاونين فلسطينيين.
وكان السنوار الأبرز بين 1027 سجينا فلسطينيا أطلقت إسرائيل سراحهم عام 2011 مقابل إطلاق سراح أحد جنودها، وهو جلعاد شاليط الذي أسرته حماس في غارة عبر الحدود قبل خمس سنوات.
ومثل الضيف، لم تكن ملامح وجه عيسى معروفة للجمهور حتى عام 2011 حين ظهر في صورة جماعية التقطت خلال عملية مبادلة المعتقلين بشاليط التي ساعد في تنظيمها.
وكان جيرهارد كونراد، وسيط وكالة الاستخبارات الألمانية (بي.إن.دي) بين عامي 2009 و2011، من بين عدد قليل من الأشخاص الذين التقوا عيسى أثناء التفاوض على صفقة مبادلة السجناء بشاليط. وقال كونراد لقناة «الجزيرة» التلفزيونية «لقد كان محللا شديد التدقيق وهذا هو انطباعي عنه. كان يحفظ الملفات عن ظهر قلب».
وقتلت إسرائيل قادة من حماس في الماضي ومن بينهم مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين وزعيمها السابق عبدالعزيز الرنتيسي الذي اغتيل في غارة جوية عام 2004.

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