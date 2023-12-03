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غزة تواجه حربا طويلة وإحياء الهدنة يصل إلى طريق مسدود

12/3/2023 4:31:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغت مفاوضات تجديد الهدنة في قطاع غزة طريقا مسدودا على ما اعلنت اسرائيل التي واصلت دك القطاع منذ الدقائق الأولى لانتهاء الهدنة صباح الجمعة موقعة مئات الضحايا بين قتيل ومصاب في غضون يومين، حيث قال متحدث عسكري إسرائيلي انها «ستكون حربا طويلة ولن تكون محددة بوقت»،
هذا، وأعلنت وزارة الصحة في غزة، «ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و207 شهداء». وأكدت ان المستشفيات فقدت قدرتها العلاجية والاستيعابية، ومئات الجرحى يعالجون على الأرض.
واتهمت إسرائيل بتعمد «استهداف 130 مؤسسة صحية، وإخراج 20 مستشفى عن الخدمة، واعتقال 31 من الكوادر الصحية واستجوابهم مستخدما التعذيب والتجويع». وأكدت «استشهاد 280 من الكوادر الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة».
وقالت إن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، معلنة ارتفاع عدد المصابين إثر العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 40 ألفا و652 جراحهم متفاوتة.
وصعدت إسرائيل قصفها لجنوب القطاع الذي يفترض انه الملاذ الآمن الذي طلبت من سكان الشمال اللجوء اليه خصوصا في خان يونس ورفح، وسط مخاوف من اقدامها على اقتحامه، ما قد يخلف كارثة أكبر من اجتياحها البري للشمال، كون يؤوي غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون.
وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على المناطق الشرقية في خان يونس تأمر سكان أربع بلدات بالإخلاء، ليس إلى مناطق أخرى في المدينة كما حدث من قبل ولكن جنوبا إلى مدينة رفح.
وجاء في المنشورات المكتوبة باللغة العربية «عليكم الإخلاء فورا والتوجه إلى الملاجئ في منطقة رفح. مدينة خان يونس هي منطقة قتال خطيرة. لقد أعذر من أنذر».
وخرج السكان إلى الشوارع فارين بحثا عن مأوى في الغرب وهم يحملون أمتعتهم على عربات.
أما في رفح، فقد أخرج سكان عدة أطفال صغار ملطخين بالدماء ويغطيهم الغبار من منزل تعرض للقصف. وقال ابن صاحب المنزل إنه كان يؤوي نازحين من مناطق أخرى.
واستهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي خان يونس في جنوب القطاع في الوقت الذي تواصل فيه هجومها على الشمال.
وقال سكان فلسطينيون إن منازل ومناطق مفتوحة تعرضت للقصف ودمرت ثلاثة مساجد في خان يونس خلال الساعات الماضية. ونقلت رويترز أن أعمدة من الدخان تتصاعد في السماء.
واعترف الجيش الإسرائيلي بقصفه 400 هدف في القطاع، وقال انه قتل عددا غير محدد من مقاومي حماس خلال 24 ساعة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن طائرات الاحتلال دمرت أكثر من 50 عمارة سكنية ومنزلا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 60 شهيدا سقطوا في قصف الشجاعية.
وقالت قناة «الجزيرة» إن «أكثر من 100 شهيد سقطوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع».
في المقابل، دوت صفارات الإنذار في عسقلان وزيكيم ومفلاسيم شمال قطاع غزة، واعترضت القبة الحديدية الاسرائيلية صواريخ أطلقتها المقاومة في أجواء مدينة عسقلان.
وكانت فصائل المقاومة في غزة أعلنت أنها قصفت مستوطنات كيسوفيم ونيريم برشقات صاروخية. وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» إنها قصفت بمنظومة صواريخ «رجوم» حشودا للاحتلال في زيكيم.
وذلك بعد استهدافها حشودا أخرى شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، وأعلنت أنها قصفت مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية.
في غضون ذلك، دخلت أولى شاحنات المساعدات منذ انهيار الهدنة في غزة من الجانب المصري من معبر رفح في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر لرويترز إن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى العوجة للتفتيش.
إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من الدوحة، وقال مكتبه في بيان «بعد بلوغ المفاوضات طريقا مسدودا وبتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد ديفيد بارنياع فريقه الموجود في الدوحة بالعودة إلى إسرائيل».
وزعم ان حركة حماس «لم تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق الذي شمل الإفراج عن جميع الأطفال والنساء المختطفين وفقا لقائمة تم تحويلها إلى حماس وتمت المصادقة عليها من قبلها»، لكن حماس قالت في وقت سابق ان اسرائيل رفضت 3 مقترحات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين.
وشكر رئيس الموساد في البيان مسؤولي الاستخبارات في الولايات المتحدة ومصر، إضافة الى رئيس الوزراء القطري، على «جهود الوساطة الجبارة» التي أفضت الى هدنة من سبعة أيام بدأت اعتبارا من 24 نوفمبر وانتهت الجمعة، وأتاحت وقف الأعمال القتالية والافراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
من جهته، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من أن هدفها المعلن بـ«القضاء بالكامل» على حركة حماس قد يجر حربا تمتد «عشر سنوات»، داعيا إلى «مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار» في غزة.
وسأل ماكرون في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، «ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟... إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات». وأضاف «لذا يجب توضيح هذا الهدف» من جانب «السلطات الإسرائيلية»، محذرا من «حرب لا تنتهي».
وشدد على أن «المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل».
وفيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين، قال «نحتاج إلى أيام عدة من العمل»، في إشارة إلى «المفاوضات الجارية والمستمرة».

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