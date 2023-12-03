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الرئيس الفلسطيني يدعو الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

12/3/2023 4:31:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس بتسريع التحقيقات وملاحقة «مجرمي الحرب» الإسرائيليين في «جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية».
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس عباس في مدينة رام الله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لأول مرة منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أطلع خان على «جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر إسرائيل في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاتها المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس».
وطالب عباس بتسريع التحقيقات «باستهداف إسرائيل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي وجرائم التطهير العرقي والأبرتهايد، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل وتهجير قسري».
واعتبر عباس أن «غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والقهر والفصل العنصري والتطهير العرقي».
كما دعا إلى «وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود».
وفي إطار زيارته إلى رام الله، التقى خان كذلك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي قال إن «تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر».
وأضاف اشتية أن «المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما».

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