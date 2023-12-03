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أمير قطر يؤكد لنائبة الرئيس الأميركي استمرار الوساطة للتهدئة في غزة

12/3/2023 4:31:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تواصل مساعي وساطة الدوحة مع كل الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد أمير قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس الأميركي خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لأمير قطر على دوره وجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جرى استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

MENAFN03122023000130011022ID1107527133

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