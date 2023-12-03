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الانتحار في الشرائع والثقافات!

12/3/2023 4:31:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مازلت أذكر مشهد الخادمة التي سكبت على جسدها المادة المشتعلة، وأشعلت النار بجسمها، بعد أن وردت إليها أخبار محملة بالأسى والحزن من بلدها، فشعرت بالعجز والحزن، فتسلل هذا الشعور إلى كل مفاصلها وأصيبت بالإحباط والاكتئاب، فقررت الانتحار ووضع حد لحياتها.
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وخبر آخر لفت نظر الكثيرين، وهو رغبة رجل مليونير في وضع حد لحياته، لكنه لم يستطع ولم تفلح محاولاته، ولما سألوه في التحقيقات عن سبب قيامه بهذا الفعل، قال إنه شعر بملل كبير في حياته، وان حـياته بلا هدف ومعنى، فحاول وضع حد لها.
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يشترك الاثنان بالرغبة في إنهاء حياتهما، وعدم الرغبة في مواجهة مشاكلهما، ومحاولة الهروب من ضغوط الحياة بالخروج من الحياة.
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وجدت فصلا جميلا في كتاب الانتحار للكاتب إميل دوركايم، يتحدث فيه ببعض التفصيل والإسهاب عن الانتحار وأسبابه ومسبباته ووجدت فصلا بالكتاب يتحدث عن الانتحار، ونظرة الأديان والشرائع السماوية له على مر العصور.
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يقول إميل دوركايم: الانتحار كان محرما في الشرائع السماوية، فالمجتمعات المسيحية حظرت الانتحار بشكل صريح منذ عام 452م، ووصفته بأنه جريمة، وأنه لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لنزوة شيطانية. وفي عام 563 فرضوا قانونا عقابيا عليه، كأن لا تقام لهم قداس خلال تأبينهم ولا ترتل لهم المزامير أثناء مرافقة أجسادهم، وقام القديس «لويس» بفرض عقوبات إضافية (فكانت أموال المنتحر تسقط من أيدي الورثة الاعتياديين، وتصبح من حق البارون «النبيل الإقطاعي»).
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في بوردو كانت جثة المنتحر تعلق من رجليها، وفي أبيغيل كانت الجثة تجرجر في الشوارع فوق الحصير، وفي ليل إذا كان المنتحر رجلا، فإن الجثة تسحب سحبا إلى المشنقة، ثم تشنق، وإذا كانت امرأة فإن جثتها تحرق. ولم يكن حتى الجنون يعتبر عذرا مقبولا.
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أما «لويس الرابع عشر» في عام 1670 فحكم بقانون صريح فيه تذكير أبدي بالذنب، فقد أمر بسحب جسد المنتحر فوق الحصير، ووجهه إلى الأرض، عبر الشوارع والمفترقات، ثم يشنق أو يرمى فوق المزابل، وكانت أمواله تصادر.
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وكان من ينتحر من النبلاء يتعرضون لفقدان منازلهم، والتحول إلى عاميين. وكانت بساتينهم تحرق، وقصورهم تهدم وخزائنهم تحطم. بحسب قرار البرلمان الفرنسي عام 1749. لكن في عام 1789م ألغت الثورة كل الإجراءات العقابية، وشطبت الانتحار من قائمة الجرائم الرسمية. ولكن جميع الأديان التي ينتمي إليها الفرنسيون دائبة على تحريمه ومعاقبة فاعله.
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في إنجلترا منذ عهد الملك «ادجارد» تمت مساواة الانتحار بالقتلة والمجرمين حتى عام 1823م، واستمرت عادة سحب جثته في الطرقات بواسطة عصا ممتدة من جانب إلى جانب، ودفنه في إحدى الطرق الكبرى. ويدفن معزولا. وكان يوصف بأنه خائن، وكانت أمواله تكون من حق التاج. وألغيت هذه الأحكام عام 1870م.
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وفي زيوريخ كانت جثة المنتحر تعامل بقسوة كما روى «ميشيله»، فكان إذا طعن المنتحر نفسه بخنجر، وضعت إلى جانب رأسه قطعة خشبية غرس فيها خنجر. وإذا ما انتحر غرقا، دفن على بعد خمس أقدام من الماء.
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وفي ألمانيا صدر قانون جديد، أن من يتواطأ على الانتحار يعاقب بثلاث سنوات في السجن.
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أما القانون الروسي فهو الأشد قسوة، فإذا كان المنتحر لم يتصرف تحت تأثير خلل عقلي مزمن أو عارض، فإن وصيته تكون وكأنها غير موجودة، ويحرم أن يدفن في مقبرة المسيحيين. ومن يحاول الانتحار يعاقب بغرامة كبيرة، ومن يحرض على الانتحار أو يساعده يعتبر شريكا في جريمة قتل متعمدة.
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أما القانون الإسباني فيقضي بالإضافة إلى العقاب الديني والأخلاقي، بمصادرة أموال المنتحر، ويعاقب أي تواطؤ معه.
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أما قانون مدينة نيويورك عام 1881م فيصف الانتحار بالجريمة، وقد تم العدول عن عقاب الانتحار لأسباب عملية، لأن العقاب لا يمكنه أن يؤثر بنحو ناجع بالجاني. ولكن المحاولة الفاشلة يمكن أن تجر على صاحبها حكما قضائيا، إما بالسجن الذي يمكن أن يمتد حتى عامين، أو بغرامة قد تصل إلى مبالغ كبيرة.
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ويقول الكاتب إميل دوركايم: إن الدين الإسلامي يحرم الانتحار، بسبب الاعتقاد أن الإنسان لا يموت إلا بإرادة الله، ووفقا للقدر الذي يحدد نهاية حياته. يقول تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون).
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أما المجتمعات اليونانية، فلم يكن ينظر إلى الانتحار على أنه عمل غير مشروع إلا إذا لم يكن مصرحا به من قبل الدولة، فالذي ينتحر في أثينا ينظر إليه على أنه ارتكب عدوانا جائرا على المدينة، وتمنع عنه الطقوس المعتادة، إضافة إلى ذلك فإن يد الجثة كانت تقطع وتدفن منفصلة عن الجسد، وكانت العقوبات تفرض على من ينتحر دون إذن مسبق.
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أما عند الرومان، فقوانينهم مستمدة من التشريعات اليونانية، يقول سرفيوس: إن كل من شنق نفسه حرم من الدفن. ولمكافحة الانتحار قاموا بوضع جثث أولئك المنتحرين بنحو متصالب، وتترك مرعى لسباع الطير والوحوش.

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