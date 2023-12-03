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قطار الوحدة الخليجية.. تكامل مستمر

12/3/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علينا في البداية أن نستذكر جهود القيادات التاريخية العظيمة في دول مجلس التعاون الخليجي من المؤسسين الأوائل الذين انتبهوا إلى أهمية التعاون والتنسيق الرسمي والشعبي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبها انطلقت مسيرة طيبة تعمل على تحقيق الوحدة والتكامل بين هذه البلدان، وهو ما يتم العمل عليه ضمن دراسات وخطط تعمل عليها الأمانة العامة للمجلس، وهي مسيرة «علمية» «مهنية» ذات هدف وتخطيط استراتيجي جاء معها الإعلان عن دخول مشروع الربط لطرق السكك الحديدية السريعة بين الكويت والسعودية ضمن دائرة التنفيذ، حيث سيكون عبر قطار فائق السرعة، أو ما يسمى القطار المغناطيسي أو «قطار الطلقة»، بين الكويت والعاصمة السعودية (الرياض)، وهو ضمن مشروع أوسع وأكثر شمولا لربط باقي دول مجلس التعاون تحت اسم «قطار الخليج» بما يمثل خطوة كبرى في عملية التنقل والتبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات عبر موانئ بعض الدول.
إن العمل على إنجاز الوحدة الخليجية ليس أمرا خياليا، وليس ضمن التمنيات والأحلام، لأن هناك حركة على أرض التطبيق من خلال الانطلاق من هكذا مشاريع ثنائية مرورا بخطط جماعية تشمل باقي الأعضاء، وعلينا ألا نستهين أو نُخفف من أهمية أي ارتباط إداري اقتصادي أو مشاريع تجارية مشتركة أو في النقل البري والبحري والجوي، لأن كل هذه الأمور تصب في النهاية لتحقيق هدف واحد تريده كل منظومة دول مجلس التعاون، وهو إنجاز الوحدة الخليجية، وهو إقليم القاعدة «الحلم» لما يمثله من نموذج منشود من القيادات، وأيضا ما تريده الشعوب.
إن حالة الوحدة ليست إثارة عاطفية، بل هي نظرية علمية تتحرك على ارض الواقع من خلال التخطيط وتراكم التجارب والمشروعات، وهذا هو المطلوب، وليس في المسألة بدعة، فهذه هي أوروبا اتفقت على صيغة إدارية تنظيمية مشتركة فيما بينها، حيث أصبح هناك «مجال حيوي» للعمل والحركة والترتيبات الإدارية ضمن المساحة الجغرافية للاتحاد الأوروبي، والمسألة بكل بساطة هي قوانين وقرارات متفق عليها انطلقت من المساحات المشتركة والمصالح المتبادلة، وصحيح أنها أخذت وقتا منذ انطلاقها كـ «فكرة»، ولكن استمرار الحركة وتراكم القوانين والمشاريع انتهى بعد انقضاء فترة زمنية معينة إلى تحقيق الاتحاد الأوروبي، وهذا ما نأمل تحقيقه في واقعنا الخليجي لفائدة الجميع، حيث إن أقل فائدة يمكن جنيها وتحصيلها ضمن الوحدة الخليجية المشتركة هي ضمان تحقيق وتنفيذ الثنائية الصعبة، والتي هي ضمان الأمن والتنمية المستدامة، والبناء على ذلك لزيادة فوائد ومنافع الوحدة إلى أقصى مدى.

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