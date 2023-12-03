معضلات غير متوقعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) انظر بكثرة إلى الجانب المشرق للأشياء، وكن بعيدا عن السوداوية القاتمة، عش حياتك بكل تلقائية ولا تغرقها بأوهامك الخبيثة وسلوكياتك المشينة.
عش حياتك كأولئك الأشخاص البسطاء العفويين، التي لا تختلف حياتهم أبدا بين عالمهم الواقعي والافتراضي، فهم يمارسون عفويتهم في كل مكان، أشخاص يسعون دائما إلى الرفع من قدر ذواتهم بعيدا عن أعين الآخرين، وكل ما يخرج من قلوبهم لا يحتاج إلى التنقية أو التجميل، سواء كان كلاما أو إحساسا أو فعلا، بسطاء هم لا يتصنعون الكلام أو المجاملات ولا يبحثون عن الردود ولفت الأنظار، وهذه الصفات تحمل الكثير من معالم صلاح الجوهر وصفاء العمق.
أصحاب رأي واضح وقلب شفاف لا يبخلون أبدا عن استقبالنا بابتسامتهم التي تنثر وهجا جميلا، تجعلنا نحس بنقاء قلوبهم المعطاءة بكل شفافية تامة وبتلقائية لا حواجز ولا تكلف فيها.
أولئك الذين على الرغم من عفويتهم إلا أنهم إذا رأوا أمورهم سارت على غير ما أرادوا، وأن الثبات أصبح تقييدا لأنفسهم وسجنا لها، يستحيل أن يبتئسون ويستسلمون، بل سرعان ما يستجمعون شجاعتهم وينسحبون مرفوعي الرأس، كونهم على يقين تام بأن نفوسهم لها حق أكبر عليهم.
لذلك، وفي أحيان كثيرة، دائما ما يكونون الأكثر عرضة للوقوع في المشكلات والمعضلات غير المتوقعة في هذه الحياة، لأن النقاء الذي بداخلهم لا يتوافق مع التلوث الأخلاقي والفساد القيمي الذي تعج به النفوس البشرية.
أشخاص لديهم حماس كبير يحفزهم لفعل أمور رائعة ومختلفة، أمور لها تأثير نافذ على أفكار وسلوك الغير، وغالبا ما يحكم قولهم وفعلهم الفكر المتزن والعاطفة السليمة والإحساس النبيل، بعكس الأشخاص الذين يتصفون بالبلادة، النرجسية والرعونة، فأولئك لا يدخلون في دائرة هذا الحديث أبدا.
فالعفوية لا تجعل الأشخاص ساذجين، متناقضين، مليئين بالغباء وقلة الوعي والتسرع في إطلاق الأحكام والكلام، لكن في المقابل أيضا لا يمكن لتلك العفوية أن تمنع من الوقوع ضحية النفوس الخبيثة التي تسلط على العفويين انتقاداتها القاسية وتعليقاتها السلبية بغية تحطيم ما بداخلهم وتشويه صورتهم البراقة في قلب الإنسان السوي.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أنهم لا يلعبون دور المتآمر عليهم، فهم يدركون صفاتهم النبيلة ويقدرون نقاط قوتهم الكامنة فيهم، وليسوا على استعداد لأن يغيروا أي شيء في شخصيتهم ليرضوا أحدا أو ليثيروا إعجاب غيرهم.
يكفيهم بأنهم أشخاص أنقياء غير متصنعين يتعاملون مع الآخرين بوجه واحد وحقيقي، فالعفوية ولدت معهم ولا تتبدل مهما تغير الناس حولهم وجاروا عليهم، والنفوس السليمة تهفو دائما إلى العفوية والصدق وتحب الوضوح، بينما تنفر وتكره التكلف والمداهنة والتناقض والتعقيدات والتقلبات المزاجية والنفاق، بل وتبغض كل من يتصرف بمثل ذلك كبغضهم لخطاياهم، صادقين وصريحين جدا مع من يتعاملون معهم، فنواياهم خالية مما يمكنه أن يسيء إلى غيرهم.
لا يقفون عن إيقاعنا في حالة من التعجب لما يعطونه للحياة من معنى، فهم يدخلون قلوبنا دون استئذان، لهذا نشعر وكأن شيئا منهم ينتقل إلينا ويرسم صورتهم الصافية في مخيلتنا.
ناضجون، فهم رمز من رموز التواضع والبساطة والطيبة، وعدم التكلف والرسمية في أمور الحياة التي تكتظ بالخبث والخداع والكذب، فليس هناك أفضل للمرء من أن يعيش بقلب عفوي لا يختلق كذبا ولا يتصنع زيفا.
كن مثلهم، كن مثلهم لتعيش حياة هانئة جميلة، وانظر بكثرة إلى الجانب المشرق للأشياء، وذلك من خلال الكثير من الأمور التي يجب عليك معرفتها وأخذها بعين الاعتبار، وهي بأنه لا يوجد شخص سيئ مطلقا أو جيد مطلقا، لكننا جميعا مزيج بين هذا وذاك، وجميعنا نبحث عن اللطف والرفق والأناة، للتصالح مع أنفسنا.
نبحث عنها من خلال الابتسامة العريضة ووجودها على وجوهنا طوال الوقت، نبحث عنها بالتسامح عند تواجدك في موقف صعب تكون فيه أحد الخصوم، بتقبل الآخرين كما هم، بتفهم أنه لا يوجد شخص بلا عيوب، بالتفاؤل وحب الخير للغير والابتعاد عن الانتقادات اللاذعة، بعدم تعصبك لرأيك غير المتصالح مع ذاتك على الإطلاق، بالإنصات للأفكار التي يبثها الناس من حولك، بعدم التعميم الذي يلغي بدوره خصائص الأشياء ويمحق صفات الناس، ليحيلهم جميعا إلى قالب واحد، فالتعميم يلغي مميزات الأشياء.
يقول الكاتب الروائي والرسام الأميركي هنري ميلر: «إن النضج يكتمل عن طريق التصرف بتلقائية وعفوية دون التقيد بقوانين معينة».
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