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معضلات غير متوقعة

12/3/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انظر بكثرة إلى الجانب المشرق للأشياء، وكن بعيدا عن السوداوية القاتمة، عش حياتك بكل تلقائية ولا تغرقها بأوهامك الخبيثة وسلوكياتك المشينة.
عش حياتك كأولئك الأشخاص البسطاء العفويين، التي لا تختلف حياتهم أبدا بين عالمهم الواقعي والافتراضي، فهم يمارسون عفويتهم في كل مكان، أشخاص يسعون دائما إلى الرفع من قدر ذواتهم بعيدا عن أعين الآخرين، وكل ما يخرج من قلوبهم لا يحتاج إلى التنقية أو التجميل، سواء كان كلاما أو إحساسا أو فعلا، بسطاء هم لا يتصنعون الكلام أو المجاملات ولا يبحثون عن الردود ولفت الأنظار، وهذه الصفات تحمل الكثير من معالم صلاح الجوهر وصفاء العمق.
أصحاب رأي واضح وقلب شفاف لا يبخلون أبدا عن استقبالنا بابتسامتهم التي تنثر وهجا جميلا، تجعلنا نحس بنقاء قلوبهم المعطاءة بكل شفافية تامة وبتلقائية لا حواجز ولا تكلف فيها.
أولئك الذين على الرغم من عفويتهم إلا أنهم إذا رأوا أمورهم سارت على غير ما أرادوا، وأن الثبات أصبح تقييدا لأنفسهم وسجنا لها، يستحيل أن يبتئسون ويستسلمون، بل سرعان ما يستجمعون شجاعتهم وينسحبون مرفوعي الرأس، كونهم على يقين تام بأن نفوسهم لها حق أكبر عليهم.
لذلك، وفي أحيان كثيرة، دائما ما يكونون الأكثر عرضة للوقوع في المشكلات والمعضلات غير المتوقعة في هذه الحياة، لأن النقاء الذي بداخلهم لا يتوافق مع التلوث الأخلاقي والفساد القيمي الذي تعج به النفوس البشرية.
أشخاص لديهم حماس كبير يحفزهم لفعل أمور رائعة ومختلفة، أمور لها تأثير نافذ على أفكار وسلوك الغير، وغالبا ما يحكم قولهم وفعلهم الفكر المتزن والعاطفة السليمة والإحساس النبيل، بعكس الأشخاص الذين يتصفون بالبلادة، النرجسية والرعونة، فأولئك لا يدخلون في دائرة هذا الحديث أبدا.
فالعفوية لا تجعل الأشخاص ساذجين، متناقضين، مليئين بالغباء وقلة الوعي والتسرع في إطلاق الأحكام والكلام، لكن في المقابل أيضا لا يمكن لتلك العفوية أن تمنع من الوقوع ضحية النفوس الخبيثة التي تسلط على العفويين انتقاداتها القاسية وتعليقاتها السلبية بغية تحطيم ما بداخلهم وتشويه صورتهم البراقة في قلب الإنسان السوي.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أنهم لا يلعبون دور المتآمر عليهم، فهم يدركون صفاتهم النبيلة ويقدرون نقاط قوتهم الكامنة فيهم، وليسوا على استعداد لأن يغيروا أي شيء في شخصيتهم ليرضوا أحدا أو ليثيروا إعجاب غيرهم.
يكفيهم بأنهم أشخاص أنقياء غير متصنعين يتعاملون مع الآخرين بوجه واحد وحقيقي، فالعفوية ولدت معهم ولا تتبدل مهما تغير الناس حولهم وجاروا عليهم، والنفوس السليمة تهفو دائما إلى العفوية والصدق وتحب الوضوح، بينما تنفر وتكره التكلف والمداهنة والتناقض والتعقيدات والتقلبات المزاجية والنفاق، بل وتبغض كل من يتصرف بمثل ذلك كبغضهم لخطاياهم، صادقين وصريحين جدا مع من يتعاملون معهم، فنواياهم خالية مما يمكنه أن يسيء إلى غيرهم.
لا يقفون عن إيقاعنا في حالة من التعجب لما يعطونه للحياة من معنى، فهم يدخلون قلوبنا دون استئذان، لهذا نشعر وكأن شيئا منهم ينتقل إلينا ويرسم صورتهم الصافية في مخيلتنا.
ناضجون، فهم رمز من رموز التواضع والبساطة والطيبة، وعدم التكلف والرسمية في أمور الحياة التي تكتظ بالخبث والخداع والكذب، فليس هناك أفضل للمرء من أن يعيش بقلب عفوي لا يختلق كذبا ولا يتصنع زيفا.
كن مثلهم، كن مثلهم لتعيش حياة هانئة جميلة، وانظر بكثرة إلى الجانب المشرق للأشياء، وذلك من خلال الكثير من الأمور التي يجب عليك معرفتها وأخذها بعين الاعتبار، وهي بأنه لا يوجد شخص سيئ مطلقا أو جيد مطلقا، لكننا جميعا مزيج بين هذا وذاك، وجميعنا نبحث عن اللطف والرفق والأناة، للتصالح مع أنفسنا.
نبحث عنها من خلال الابتسامة العريضة ووجودها على وجوهنا طوال الوقت، نبحث عنها بالتسامح عند تواجدك في موقف صعب تكون فيه أحد الخصوم، بتقبل الآخرين كما هم، بتفهم أنه لا يوجد شخص بلا عيوب، بالتفاؤل وحب الخير للغير والابتعاد عن الانتقادات اللاذعة، بعدم تعصبك لرأيك غير المتصالح مع ذاتك على الإطلاق، بالإنصات للأفكار التي يبثها الناس من حولك، بعدم التعميم الذي يلغي بدوره خصائص الأشياء ويمحق صفات الناس، ليحيلهم جميعا إلى قالب واحد، فالتعميم يلغي مميزات الأشياء.
يقول الكاتب الروائي والرسام الأميركي هنري ميلر: «إن النضج يكتمل عن طريق التصرف بتلقائية وعفوية دون التقيد بقوانين معينة».

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