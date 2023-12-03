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غزة بلد العزة

12/3/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضربت غزة بأهلها وجنودها أفضل أمثلة القوة والشجاعة في حربها ضد المحتل الصهيوني الذي قيل عن جيشه إنه رابع جيوش العالم من حيث العدة والعتاد، فقد خسرت «إسرائيل» صورتها أمام العالم واستنجدت بالدول العظمى لمقاومة عباد الرحمن الذين توكلوا على الله وحده، فظهرت عجائب قدرة الله في المعتدي وأفشل خططهم.
نحو خمسة وأربعين يوما والكيان الصهيوني في خسارة وراء خسارة، عجزوا عن مواجهة المقاومة الباسلة فاعتدوا بخسة وبالقوة الغاشمة على الأبرياء، ولاسيما من النساء والأطفال وأمعنوا فيهم القتل، وهذه صفة المهزومين والخاسرين.
إننا نفخر ونرفع رؤوسنا أمام هؤلاء الأبطال في غزة وندعو الله العلي القدير أن ينصرهم، فعلى المسلمين دعم المقاومة ونصرتهم بالدعاء والمال والجهد حتى الكلمة الطيبة في حقهم تعد دعما، وألا نكون مثل البعض ممن يلومون المقاومة ويذكرونها بالتعامل مع اليهود ومن يدعمهم، ولا نكون ضد الجهاد ومع الأعداء، بل إن ما قامت به المقاومة هذه الأيام نصر من الله وفتح قريب بإذنه.
إن كانت هناك تضحيات وشهداء، فالعدو قتل منهم الكثير وأسر الكثير كما قال تعالى (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون).
فذلك فوز لأهل قطاع غزة بالجنة، ونصرة في الدنيا بإذن الله الغالب على أمره، والله أكبر ولله الحمد.

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