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((إكسبو 2030)) في ضيافة الرياض

12/3/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ابتهجت باريس على وقع «العرضة السعودية» احتفالا بالإعلان عن فوز المملكة العربية السعودية الشقيقة بتنظيم معرض «إكسبو 2030» وذلك لدورها الريادي والمحوري في المنطقة والعالم، تحت عنوان «حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل».
إن المملكة العربية السعودية تتجه بخطى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نحو تعزيز دورها المحوري والريادي في جميع المجالات الرياضية، الاقتصادية، البيئية السياسية، الفكرية والاجتماعية. لقد أصبحت السعودية محور العالم العربي، لا بل المملكة المركزية للتقدم والازدهار في الشرق الأوسط، والتي نتابع بفخر خطواتها الجادة والفاعلة بتوجيهات قيادتها الرشيدة.
نبارك عزم الأمير محمد بن سلمان لدوره الأكبر والأفضل بالإعلان عن تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي «معرض إكسبو» من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول، بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا، وقوله «إن 2030 سيكون عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030، حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة»، وفق ما نشرت وسائل الإعلام السعودية والعالمية.
ولمعارض «إكسبو» أهمية كبيرة منذ عام 1851 إلا أن إطاره التنظيمي العالمي اتخذ شكلا آخر من خلال اتفاقية 1928 عبر المكاتب الدولية للمعارض، واليوم تتجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 والتي أعلن عنها في 2016 برحلة مكوكية تحمل المشاريع والمبادرات والمؤتمرات والاتفاقيات والمعاهدات التي من شأنها رسم مستقبل المملكة، لا بل ورسم مستقبل الإقليم الخليجي والمنطقة العربية بدءا من البوابة الاقتصادية إلى البوابة الرياضية التي ستكون المملكة في سمائها بالحدث القادم كأس آسيا في 2027، وفي 2030 بمعرض إكسبو و2034 كأس العالم.
وفي الحقيقة، رأيت مدى الفرحة التي عبر عنها الشعب السعودي والخليجي والعربي لفوز السعودية الشقيقة باستضافة «إكسبو» 2030، والتصريحات من المعنيين في المملكة مشجعة ومحمسة، وقد بدأ العمل على قدم وساق لاستضافة الحدث.
وأخيراً.. نبارك الفوز المستحق للمملكة باحتضان نسخة 2030 من معرض «إكسبو» العالمي.

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