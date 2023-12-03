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في غياب.. ((الوطنية)) (1)

12/3/2023 4:31:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) «سبيروسباتس.. خان الشعب»، عبارة غريبة عجيبة استدعتها ذاكرتي ـ المتداعية أصلاً ـ لتستخرجها من محفوظات العقل البشري العجيب منذ أكثر من 50 عاماً، أطفال نلهو في شوارع حي التوفيقية وبولاق ونهتف كما لو كنا في مظاهرة بهذا الهتاف الغريب الذي لم أحاول حتى أن أفهم معناه.. ولماذا «المقدس سبيروسباتس» خان الشعب، و«مصر كلها تشرب كازوزة الدبانة» (الشعار في الأصل نحلة) بلونيها الأخضر والعسلي الغامق؟!
حتى جاء قريب لي ـ رحمه الله ـ وهمس في أذني متوعداً «أوعى أسمعك بتهتف كده تاني».. وبعد ذلك فهمت أن سبيرو المسكين لا ناقة له في الخيانة ولا جمل، وان كل ما في الأمر أن مظاهرة طلابية حاشدة خرجت من جامعة القاهرة ذات ظهيرة عام 1968 بعد «نكسة»
5 يونيو، وهتف المتظاهرون باسم من اعتقدوا انه خان الشعب، وعندما بدأ الأمن يكشر عن أنيابه تفتق ذهن قائد المظاهرة عن حيلة ذكية.. ورفع إزازة سباتس في يده وهتف الهتاف الذي أصبح أغنية للأطفال أيامها، إذ استبدل اسم الزعيم ووضع بدلاً عنه «سبيروسباتس»، وفهم المتظاهرون الأمر وهتفوا وراءه «سبيروسباتس خان الشعب»، ثم زادوا سخريتهم بهتاف آخر يرمز للرغبة في إحراق الخونة وهو «كبريت الهلب أحسن كبريت»! وبدأوا في إحراق الكتب والأوراق.. وطبعاً لم يتعرض الأمن لمظاهرة حاشدة لطلاب يهتفون بسقوط «الخواجة» سبيرو لأنه خان الشعب!
تداعت القصة لذاكرتي مع «بعث وإحياء» مشروبات «سباتس» و«سيدر» كما كنا نسميها أو الزجاجة «أم دبانة» عقب عودتها للظهور في حياتنا مع تصاعد الدعوة لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، ومنها بالطبع الشركات العملاقة العابرة للقارات التي تحتل منتجاتها اكثر من 90% من المبيعات في أسواقنا.. تاركة «الفتات» لكل ما عداها من شركات وطنية أو عربية وحتى أوروبية، ومتسببة ـ بالإضافة إلى عدم وعينا ـ في وأد صناعات وطنية كان يمكن ان تنمو وتتحول عملاقاً وطنياً يسهم في الناتج الإجمالي بسده لحاجيات السوق المحلي وجلب العملات الصعبة من عوائد الصادرات أيضاً.
قصة الخواجة «سبيروسباتس» ومجيئه الى مصر من اليونان لينشئ أول مصنع للمياه الغازية عام 1920، أي منذ 103 أعوام، وكيف صعد بمنتجاته أيام الملكية، وحتى أوائل السبعينيات، قبل ان «تفرمه» مفرمة الانفتاح الاقتصادي، كما تم «فرم» غيره، تفتح الباب لأسئلة عديدة.. حول جدوى المقاطعة، وكيف يمكن تطوير الأمر لإحياء صناعات وطنية كادت تجهز عليها سياسات الانفتاح و«العولمة في غياب الوطنية».
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
.. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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