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هل تسيطر الفوضى على حرب المقاطعة وتطيح بنواياها الإيجابية؟

12/3/2023 4:30:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف محمد ضمرة






عمان- لا يوجد شخص لديه ذرة من الإنسانية يقبل ما تفعله دولة الاحتلال الصهيوني من جرائم إبادة في أهلنا بغزة بقيامها بالعدوان الوحشي، والتي تستحق أن يمثُل ساساتها أمام محكمة الجرائم الدولية كمجرمي حرب، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان نتنياهو وقادتها العسكريون، ومن هنا انطلقت "حرب المقاطعة" العربية ضد عدد من الشركات العالمية العاملة في الدول العربية، وهي مقاطعة ما تزال تواصل نهجها في الضغط على هذه الشركات.
وخلال فترة العدوان على غزة منذ أكثر من خمسين يوما، خرجت أصوات تدعو إلى التريث في هذه المقاطعة، على اعتبار أن الشركات العالمية العاملة في الأردن، هي شركات محلية تشغّل آلاف الأردنيين، وتساهم في تحريك عجلة قطاعات عديدة، تأثرت بشكل كبير في هذه المقاطعة، فيما ما تزال تتمسك غالبية الأصوات بـ"حرب المقاطعة".
وأثناء نضال العرب، ومن ضمنهم الأردنيون، في هذه المعركة الاقتصادية ضد الشركات العالمية، رصد، بحسب خبراء، محاولات استغلال من بعض التجار لهذا الأمر، الذي ساهم فيه ما بات يعرف بـ"فوضى المقاطعة"، والتي أدت بها للابتعاد عن أهدافها النبيلة، القاضية بإيصال أصوات الاحتجاج العربية على ما يفعله الكيان النازي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وانحياز الغرب لآلة القتل العسكرية الصهيونية بشكل فاضح.
وفي الوقت الذي قامت به بعض الشركات العالمية بالتبرع للكيان المحتل ولديها فروع في باقي العالم، ردت هذه الشركات المحلية بخطوات مماثلة بالتبرع لإخواننا في غزة بمثله بل أكثر، كالمطاعم السياحية العاملة في الأردن وتركيا وباكستان من خلال دولها بشكل رسمي.
وفي السياق ذاته تبرعت إحدى الشركات المحلية ذات العلامة التجارية العالمية للهيئة الخيرية الهاشمية في غزة بمقدار ربع مليون دينار إلى جانب 50 ألف وجبة للجمعيات الخيرية الأردنية، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، فيما أقدمت الشركات في الدول الإسلامية على تقديم تبرعات معلنة للأهل في غزة.
إذا، وكما أشار بعض الخبراء، فإن فوضى المقاطعة باتت تسود في العديد من النواحي، ورصد قيام البعض من التجار باستغلال الأمر، والتسابق نحو منتج بديل وبأسعار مرتفعة، وجودة أقل.
المستهلك في النهاية يفترض أن يكون عقلانيا ويستند إلى الحقائق التي تدفعه للقيام بقراراته الشرائية بناء على احتياجاته وتوجهاته وفقا لما يراه مناسبا، لكن فوضى وسائل التواصل الاجتماعي باتت تروج لأشياء لم يتم التحقق منها، وتلحق ضررا بالمصالح الوطنية الاقتصادية والعاملين فيها، ممن يدفعون ثمن هذه الفوضى، بالمغامرة في مستقبلهم الوظيفي، خصوصا وأن أغلبهم من طلبة الجامعات الذين توفر هذه الشركات لهم فرص عمل حقيقية تساعدهم في تأمين تكاليف استكمال دراستهم للانخراط في سوق العمل من خلال برامج وجداول التشغيل المرنة والتي من خلالها يستطيع الطلاب استكمال دراستهم العلمية واكتساب رواتب وأجور تساعدهم وأهاليهم على تحمل التكاليف الدراسية والمعيشية في آن واحد.
ووفقا لأرقام رسمية فإن أعداد العمالة في قطاع المطاعم السياحية تصل إلى 22 ألف عامل موزعة في أرجاء المملكة، في حين عدد مطاعم الوجبات السريعة يصل إلى 256 منشأة موزعة في المملكة ما عدا العقبة وبعدد عمالة يقارب 4750 موظفا، وبحجم استثمارات لا تقل عن نصف مليار دينار، حيث إن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لاستقطاب 2.7 مليار دينار استثمارات في القطاع السياحي كاملا وخلق 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات (2023-2033). هناك شركة واحدة من المطاعم السياحية يعمل فيها 3 آلاف موظف، وهي تحمل علامة عالمية لكنها وطنية أردنية 100 %، طالتها نار المقاطعة، فيها 47 فرعا في مختلف محافظات المملكة، تشكل الإناث بها 25 % يشكل العاملون فيها ما مجموعه 20 % من مجمل العاملين في المطاعم السياحية بالأردن، وتوظف 3.5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذه الشركة الأردنية، يستفيد منها 2500 موظف أردني يعملون لدى الموردين في المصانع والمزارع والمنشآت المحلية وشركات التوصيل وغيرها، وتوفر للخزينة ما لا يقل عن 14 مليون دينار سنويا، فيما بلغت مشترياتها السنوية من العناصر المستخدمة في وجباتها أكثر من 27 مليون دينار، 62 % منها من المصادر محلية بما يقارب 17 مليون دينار، و 38 % من مصادر عربية بما يقارب 10 ملايين دينار. كل الحقائق التي سبق سردها تبين، وبالأرقام، أن هذه الشركة وغيرها من الشركات التي تعاني من فوضى المقاطعة لن تضر الشركة الأمّ المالكة للعلامة التجارية بل الشركات الوطنية، في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من بطالة تقارب 25 %، جلهم في صفوف الشباب والجامعيين تحديدا.
الحقيقة الصادمة أن الشركات الأمّ لا تتقاضى من الشركات الوطنية 4 % من الأرباح لقاء استخدام العلامة التجارية، بمعنى أن فوضى المقاطعة تضر في الشباب والأردنيين العاملين في هذه الشركات بدلا من أن تكون المقاطعة مبنية على أسس علمية ومنطقية تضرب العدو بدلا من ضرب اقتصادنا الوطني.
هي معادلة صعبة نحتاج فيها لدعم أهلنا بغزة والتصدي لداعمي العدوان، في الوقت الذي نراعي فيه عدم الإضرار باقتصادنا ومؤسساتنا الوطنية وعدم تشريد آلاف الموظفين والعمال ورميهم بالشارع لمفاقمة أزماتنا.
المطلوب وقفة جادة من جميع مؤسساتنا، بما فيها الجهات الشعبية والنقابية الداعية للمقاطعة، موازنة إيجابيات المقاطعة بأضرارها، والبحث عن معادلة تنقذ مؤسساتنا الوطنية واقتصادنا من المزيد من الخسائر الفادحة والبحث عن آليات منتجة أكثر لدعم معركتنا مع عدونا دون أن نطلق النار على أقدامنا.

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