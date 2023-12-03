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السياحة الوافدة رهينة التراجع جراء العدوان الصهيوني

12/3/2023 4:30:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- أجمع عاملون في القطاع السياحي على أن قطاع السياحة الوافدة عانى من تراجع كبير خلال الشهرين الماضيين في ظل تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي لم تصدر الحكومة حتى الآن أرقاما تظهر أعداد السياح الدوليين القادمين إلى الأردن خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) مع العلم بأنها أصدرت الإحصائيات الخاصة بالسياحة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
وأشارت الأرقام الحكومية إلى أن حجم إنفاق السياح الدوليين في الأردن خلال أول عشرة شهور من العام الحالي بلغ نحو 4.4 مليار دينار مرتفعا بنسبة 33.3 % أو ما قيمته 1.1 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 3.3 مليار دينار.
ويشار إلى أن الوزارة عادة ما تنشر الأرقام التفصيلية حول آخر شهر من زمن الإحصائية لكنها لم تنشر الأرقام هذه المرة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال وكيل السياحة والسفر سلامة خطار إن "السياحة الوافدة تراجعت كثيرا منذ بدء العدوان على غزة".
وأكد خطار أن الرؤية غير واضحة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي سينعكس على مختلف القطاعات في المملكة بالإضافة إلى الكثير من دول الجوار والعالم.
وأشار إلى أن الحجوزات خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في الربع الأول من العام 2024 بدأت تلغى والتراجع وصل إلى أكثر من 75 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبين خطار أنه في حال انتهى العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ستعود السياحة الوافدة تدريجيا.
وقال الخبير السياحي عوني قعوار "السياحة الوافدة التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية والماضية متوقفة جراء استمرار العدوان على مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".
وأضاف قعوار "الأوضاع ما تزال مبهمة ولا أحد لديه معلومة دقيقة بشأن مستجدات العدوان الصهيوني".
واتفق عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول ملف السياحة الوافدة محمود الخصاونة مع سابقيه حول تراجع واضح في السياحة الوافدة منذ بدء عمل آلة الحرب الصهيونية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف "عودة السياحة الوافدة في حال توقف العدوان ستكون خلال الموسم المقبل في الربع الأول لكن بوتيرة بطيئة".
وأعلن وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أخيرا أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.
وارتفعت أعداد سياح المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أكثر من 5.5 مليون زائر.
ويشار إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023 نمواً نسبته 11.7 % مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
أما خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 34.7 % بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت
31.8 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4 %.

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