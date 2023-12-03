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صدى سوشال يطالب ميتا باحترام ميزة التشفير والعدالة في التعامل مع المعلنين

12/3/2023 4:30:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – مع تواصل حالة العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة، لم يتوقف التحيز الصارخ لمنصات التواصل الاجتماعي لجانب الاحتلال مع استخدامها كل ما في جعبتها لطمس ومحاربة الرواية الفلسطينية، وطالب مركز "صدى سوشال" الفلسطيني شركة "ميتا" العالمية باحترام ميزة وتعريف " التشفير" في تطبيقاتها التابعة لها والمتخصصة في التراسل والالتزام بها مع كل المستخدمين وعدم تقييدها على المستخدم الفلسطيني بأي شكل ما أشكال التقييد.
وطالب المركز المتخصص في مجال الحقوق الرقمية شركة " ميتا" ، أميركية المنشأ، بعدم التحيز في التعامل مع المحتوى والمستخدمين، وخصوصا في اتاحة ميزة التمويل لإعلانات تحمل محتوى إنسانيا أو تجاريا، والعدالة في اتاحة هذه الإعلانات بين جميع المستخدمين (من أفراد أو مؤسسات أو شركات ).
وأكد المركز مؤخرا بأن شركة "ميتا" تحاول جاهدة وبكل الأدوات محاربة المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية من بداية العدوان على غزة المستمرة منذ نحو شهرين والتي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف شهيد أكثرهم من النساء والأطفال، والتعامل بعدالة مع الجميع على اعتبار انها منصة اجتماعية حرة.
وبين المركز في بيان نشره مؤخرا على حاسباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بأن مطالبته لشركة "ميتا" باحترام ميزة التشفير في التطبيقات التابعة له وخصوصا " الماسنجر"
و" الواتساب" جاء بعد تلقي المركز الحقوقي شكاوى خطيرة تتمثل في انتهاك شركة "ميتا" لخصوصية المستخدمين عبر تطبيق المحادثات الخاصة (ماسنجر) من خلال تفعيل التمييز الخوارزمي، وحجب إمكانية المستخدمين من إرسال رسائل "تتعارض مع معايير مجتمع ميتا" في المحادثات الخاصة، أو حذف بعض الرسائل بعد إرسالها وهي المعايير التي اتضح انحيازها الصارخ لرواية الاحتلال.
وأكد المركز في بيانه انه منذ بداية عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، تزايد إنفاذ الرقابة وانتهاك شركة "ميتا" لخصوصية المستخدمين عبر واتساب من خلال حظر أكثر من 200 رقم لمستخدمين فلسطينيين أكثر من 93 % منهم صحفيون في قطاع غزة، ما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم، في ظل عدم استقرار شبكات الاتصال وإغراق القطاع في ظلام رقمي.
وبالعودة إلى تعريفات شركة " ميتا" لميزة " التشفير الكامل" في الماسنجر أو الواتساب تقول "ميتا" إن توفيرها هذه الميزة يأتي لتحقيق مزيد من الأمان والحماية لرسائل المستخدم ومكالماته، بحيث لا يتمكن أحد سوى المستخدم ومن يتحدث معه من رؤيتها أو سماعها أو قراءتها، مؤكدة أن الميزة توفر حماية حماية محتوى رسائل المستخدم ومكالماته في المحادثات المشفرة بين الأطراف من لحظة مغادرة جهازك إلى لحظة وصولها إلى جهاز المتلقي، هذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر رؤية ما تم إرساله أو قوله أو الاستماع إليه حتى شركة "ميتا" نفسها.
بيد أن شركة "ميتا" بتحيزها لجانب الاحتلال وإجراءاتها المتعددة في محاربة المحتوى الفلسطيني والتضييق على المستخدمين الفلسطينيين تضرب بعرض الحائط كل هذه التعريفات وتخترقها لتحقيق مصلحة عدوان الاحتلال.
وخلال فترة شهرين، فقدت غزة أكثر من 15 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 30 ألف جريح، وأكثر من 6 آلاف ما يزالون تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين، بدون مياه وكهرباء وبنية تحتية تالفة، جراء عدوان همجي للاحتلال سانده في العالم الرقمي منصات عالمية على رأسها شركة " ميتا" العالمية فضلا عن قيامه بقطع الإنترنت والاتصالات متعمدا ثلاث مرات لاغراق غزة في ظلام رقمي كامل.
وعلى صعيد متصل أكد مركز "صدى سوشال" أيضا بانه تلقى خلال فترة الأسابيع القليلة الماضية العشرات من الشكاوى من منظمات أهلية وأخرى ربحية عن عدم مقدرتها على تمويل الإعلانات على منصات شركة ميتا، سواء المنشورات بالشق الإنساني أو المعلوماتي أو حتى التجارية، ورفض الإعلانات لأغراض سياسية متعلقة بالحرب الهمجية للاحتلال على قطاع غزة.
وأكد المركز بأنه قام في الوقت ذاته، بمراقبة ما ينشر من إعلانات ممولة على شبكة الفيسبوك حيث تم السماح بإعلانات للاحتلال ممولة، باللغة العبرية والعربية، وبمضامين ذات خطاب كراهية، وتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، ودعوة إلى تهجير الفلسطينيين.
ولفت إلى أنه استطاع منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، وحتى اليوم، أن يحذف عشرات المنشورات بمضامين كراهية ضد الفلسطينيين، مجددا دعوته المستخدمين للتبليغ الفوري عن أي منشورٍ على أي منصة، يحمل تحريضا ودعوة للعنف عبر التواصل مع المركز وكوادره.
وتمتلك شركة " ميتا" العالمية الأميركية خمس تطبيقات اليوم وتشرف عليها وعلى ادارتها وهي تطبيقات : " الفيسبوك"، "الانستغرام"،" الماسنجر"،" الواتساب"، و "ثريدز "الذي اطلقته لمنافسة شبكة " اكس" أو " تويتر" سابقا.
وتظهر الأرقام العالمية تصدر تطبيق الفيسبوك قائمة التطبيقات الاجتماعية الأكثر اسخداما حول العالم بحوالي 3 مليارات حساب، فيما يبلغ عدد حسابات الواتساب 2 مليار حساب، فيما يقدرعدد حسابات تطبيق " الانسغرام" عالميا بحوالي 2 مليار حساب ايضا.

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