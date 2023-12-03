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الأردن يترأس الدورة الـ 68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

12/3/2023 4:30:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اجتماع المجلس التنفيذي في دورته 68 والتي انطلقت أعماله على مدار يومي 2و3 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد مستو أهمية انعقاد هذه الدورة لبحث آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمنظمة داخل المحافل الدولية والعمل على متابعة توصيات اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة (لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن الطيران ولجنة البيئة)، ومناقشة الشؤون التنظيمية والمالية للمنظمة وقد بحث المجلس التنفيذي مسألة وقود الطيران المستدام واهم نتائج المؤتمر الثالث لوقود الطيران البديل في دبي ٢٠٢٣.
كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على إنجازات ومشاريع عمل المنظمة العربية للطيران المدني وبحث سبل تطوير التعاون مع منظمات الطيران الدولية والإقليمية من خلال مناقشة خطط العمل المشتركة بين المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي.

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