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سيدات الطاولة يحقق فوزين مثيرين على قبرص ولبنان

12/3/2023 4:29:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني للسيدات بكرة الطاولة نتائج مميزة في مشاركته المقامة حاليا في بطولة قبرص الدولية، حيث حقق المنتخب الوطني الذي مثلته اللاعبتان تيماء أبو يمن وزينة صدقة، الفوز في مباراته الأولى على منتخب قبرص (أ) بنتيجة 3-2، وفاز في المباراة الثانية على منتخب لبنان بنتيجة 3-1.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة الوفد هنادي تفاحة: "إن المنتخب الوطني قدم مستويات قوية في هاتين المباراتين، واستحق فيهما الفوز"، مشيرة إلى أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة حاسمة تجمعه مع المنتخب اليوناني.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، ضمن البرامج الفنية التي يخضع إليها الفريق ضمن تحضيراته الخاصة التي تسبق مشاركاته الرسمية في البطولات المقبلة، وخصوصا المشاركة في تصفيات غرب آسيا التي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأكد رئيس الاتحاد طارق الزعبي، أهمية مشاركة المنتخبات الوطنية في مثل هذه البطولات التي تعمل على رفع مستواهم الفني وزيادة الاحتكاك مع لاعبين يتمتعون بمستويات فنية جيدة، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد في الفترة الحالية حسب الزعبي، الذي شدد على مساعي الاتحاد وبدعم من اللجنة الأولمبية على توفير المتطلبات كافة، التي تحتاجها المنتخبات الوطنية قبل الدخول في معترك تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.
ويذكر أن الاتحاد الأردني، تقدم بطلب رسمي لاستضافة تصفيات دورة الألعاب الأولمبية المخصصة لمنطقة غرب آسيا، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، كما تقدمت اتحادات قطر والبحرين والعراق بطلب استضافة هذه التصفيات، التي تعتبر الأهم والأبرز في البطولات الرسمية المخصصة لاتحادات غرب آسيا.
وينتظر أن يعقد اتحاد غرب آسيا، والذي يرأسه الأردني طارق الزعبي ومقره العاصمة عمان، اجتماعا لمناقشة طلبات الاستضافة التي تقدمت بها هذه الاتحادات واتخاذ القرار الرسمي في تحديد مكان وزمان التصفيات، حسب ما أشار إليه الأمين العام لاتحاد غرب آسيا هاني عودة، الذي جدد تأكيده جاهزية الاتحاد لإقامة التصفيات، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة الاتحادات كافة في منطقة غرب آسيا، حيث خصص الاتحاد الآسيوي مقعدين لفئة الرجال، ومثلهما لفئة السيدات.

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