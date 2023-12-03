لاعب التايكواندو مصطفى يظفر بالميدالية البرونزية في جائزة مانشستر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
ظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى اليوم بالميدالية
البرونزية لوزن تحت 68 كغم بعد انسحاب زميله في المنتخب زيد الحلواني لصالحه في الجولة
الأخيرة من سلسة الجائزة الكبرى المقامة في مدينة مانشستر البريطانية.
ليضيف مصطفى لرصيده من النقاط في التنصيف الأولمبي 36 نقطة جديدة.
وخسر لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في مباراة الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كغم أمام
اللاعب الامريكي سي جي نيكولاس0-1.
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