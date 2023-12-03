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تأهل تاريخي مباشر لمصطفى والشرباتي إلى أولمبياد باريس 2024

12/3/2023 4:29:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان - ضمن لاعبا المنتخب الوطني صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) أمس تأهلهما إلى أولمبياد ‏باريس 2024، من خلال بوابة الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة مانشستر”، فيما فقد زيد الحلواني ‏‏(وزن تحت 68 كغم) فرصة التأهل المباشر للأولمبياد.‏
وهذا أول تأهل مباشر للتايكواندو الأردنية إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث تأهل الشرباتي ومصطفى وفقا للتصنيف الأولمبي من دون ‏خوض التصفيات القارية المرهلة لأولمبياد باريس 2024.‏
وتتجه الانظار اليوم نحو لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) حيث ستلاقي في دور الـ16 الكندية اشلي ‏كرايفيلد، وتتمتع الصادق بفرصة قوية للتأهل المباشر.
وفاز يوم أمس لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى في وزن تحت 68 كغم، على الايطالي دينيس باريتا 2-0 في دور الـ16، وفي دور الربع نهائي على اللاعب الكوري هو جو جين 2-0، وخسر في نصف النهائي أمام المجري ليفانت مارك جوزيزا 0-‏‏2.‏
والتقى مصطفى والحلواني لاحقا للعب على الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم.
وفاز الحلواني في الوزن ذاته في ثمن النهائي على الصيني يوشاهوا لينان 2-0، وفي ربع نهائي على أقوى المنافسين ‏في الوزن، اللاعب البريطاني برادلي سندن 2-0، وخسر في الدور نصف النهائي أمام الإسباني خافير بيرس بولو 1-2.‏
من جهته، فاز صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم في دور الـ16 على الأوزبكي شوكرت سلايف 2-1، وخسر في الدور نصف النهائي ‏أمام اللاعب الكوري جيون واه سيو 1-2، ولعب على الميدالية البرونزية أمام الاميركي سي جي نيكولاس.‏
من جهة أخرى، صدر يوم أمس التصنيفين الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي لم تسجل فيه النقاط الأولمبية للجولة الأخيرة لسلسة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة مانشستر الانجليزية، للاعبي ‏المنتخب الوطني جوليانا الصادق وزيد مصطفى وصالح الشرباتي.
وتتقاسم جوليانا الصادق المركز ‏الأول في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كم مع الفرنسية ماجدا هينن، وتحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي في نفس الوزن.
ويحتل صالح ‏الشرباتي المركز الرابع في التصنيفين الأولمبي والعالمي لوزن تحت 80 كغم، ويحتل زيد مصطفى المركز الرابع في التصنيف ‏الأولمبي، والمركز الثالث في التصنيف العالمي، في حين يحتل زيد الحلواني في التصنيف الأولمبي المركز العاشر في نفس ‏الوزن، والمركز الثاني في التصنيف العالمي لوزن تحت 63 كم.
ويحتل فهد عمار في التصنيف الألمبي المركز العشرين ‏لوزن فوق 80 كغم، في حين يحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لوزن تحت 87 كغم، وتحتل راما أبو الرب في التصنف ‏الأولمبي المركز الواحد والعشرين لوزن فوق 67 كغم والمركز الرابع في التصنيف العالمي لوزن تحت 73 كغم، ويأتي أنس ‏الصادق في المركز الحادي والعشرين في التصنف العالمي لوزن فوق 87 كغم.‏
وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”:“تكلل هذا النجاح بعد عمل متواصل دام ‏‏4 سنوات تخلله كثير من الجهد، حيث وفر اتحاد التايكواندو كافة المستلزمات من معسكرات تدريبية ومشاركات في بطولات تصنيفية، في ظل إصرار اللاعبين على تحقيق هذا الانجاز”.

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