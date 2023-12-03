بعد الهدنة.. الاحتلال يصعد سعاره الدموي ويقصف كل الجبهات ويرفض التفاوض

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

بعد أسبوع هدنة هادئ، عاد قوات الاحتلال الصهيوني إلى حربها المستعرة على قطاع غزة، ولكن هذه المرة، وسعت من جبهاتها في القطاع، لتشمل مناطق غير مدينة غزة، اذ قصفت جنوب لبنان وكذلك دمشق، لتتصاعد حدة التوتر في المنطقة، تحت وقع تبادل القصف والهجمات العسكرية في مناطق متعددة، ما أثار المخاوف بشأن تصاعد الصراع إلى مستويات أعلى.



وأرجع مراقبون عودة التوتر على تلك الجبهات، إلى عدة عوامل، بما في ذلك ما أقدم عليه الاحتلال من انتهاكاته للهدنة وعدم الالتزام باتفاقها، إلى جانب تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، وقد أثار هذا التصعيد الصهيوني للعنف والأزمة الإنسانية، مخاوفا في المجتمع الدولي من توسع دائرة الحرب، وعدم اقتصارها على القطاع.



ورأى هؤلاء في أحاديثهم لـ"الغد"، أنه مع تصاعد الحرب مجددا، واستعار الهجمة الصهيونية الهمجية، تتزايد المخاوف من تأثيراتها السلبية على الغزيين واستقرار المنطقة، ما يتطلب حشد دعوات للحوار والتفاوض بهدف استعادة الهدوء، ووقف سعار الحرب الدموية، وتجنب مزيد من التدهور والأضرار البشرية في الغزيين.



اللواء المتقاعد فارس كريشان، قال إن عودة الاحتلال إلى مواصلة عدوانه الهمجي على القطاع وجنوب لبنان، وقصفه لمحيط مطار دمشق بعد انتهاء الهدنة، يجري بشراكة ومباركة غربية، وبمؤامرة من الصامتين على استمرار حرب الإبادة الجماعية، ما يجعلهم جميعا شركاء في جريمة سفك الدم الفلسطيني.



واضاف كريشان، أن صمت بعض دول العالم وعجز أخرى، أطلق يد الاحتلال الصهيوني وقواته، لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية، والاستمرار في القصف العشوائي، وهدم منازل الغزيين على رؤوسهم، والتشريع الغابي لقتل عشرات الآلاف منهم، بخاصة في جنوب القطاع.



وأضاف، "قصفت قوات الاحتلال جنوب لبنان وسورية بعد انتهاء هدنته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ تشهد المنطقة تصاعدا في العمليات العسكرية، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف وتفاقم الوضع الإنساني بالمنطقة، فهذه الأحداث تفاقم حدة التوترات والحروب في منطقتنا، وهذا يستدعي دعوات المجتمع الدولي الى وقف الأعمال الحربية الوحشية للاحتلال، والعودة إلى جدول أعمال الحوار والتفاوض، لتجنب تصعيد الحرب وحماية الحياة البشرية والاستقرار الإقليمي.



من جهته، يرى العميد المتقاعد حافظ الخصاونة، أن الاحتلال يستعر في حربه بعد الهدنة، ما ينذر بتصاعد التوترات والهجمات والعمليات القتالية في مناطق متعددة، ويضاعف حدة الصراعات، إذ شهدت جبهة جنوب لبنان، موجة قصف عنيف، وتبادل لإطلاق النار مع جماعات مسلحة.



وأضاف الخصاونة، كما شنت قوات الاحتلال ضربات جوية على أهداف في سورية، مستهدفة مواقع لجماعات مسلحة حسب مزاعمها، مرجعة السبب لانتهاكات الاحتلال الصهيوني للهدنة التي وقعها مع "حماس".



ويرى الخصاونة، أن هذا التصعيد العسكري المستعر من المحتل، تسبب بمزيد من المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي والآثار الإنسانية السلبية على السكان المدنيين، موضحا أنه يجب على المجتمع الدولي، فرض وقف فوري للأعمال القتالية والعودة إلى جدول أعمال الحوار والسلام، لحماية الحياة البشرية وتجنب تفاقم الوضع الإنساني والعسكري في المنطقة.



بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن قوات الاحتلال استأنفت حربها التدميرية بعد انتهاء الهدنة، بسلسلة غارات جوية على مناطق مختلفة في قطاع غزة وجنوب لبنان ومحيط مطار دمشق، وهذا التطور يعيد فتح باب الاحتمالات واسعا على تطورات حربية بلا رادع او قيود، سواء في القطاع او على الجبهات الأخرى، خصوصا في ظل عدم وجود نية لدى الاحتلال، لإيقاف الحرب وفق تصريحات قادته.



واضاف "إذا كان الاحتلال قد أرفق استئناف حربه التدميرية على القطاع، بالإعلان عن الاستمرار فيها حتى تحقيق أهدافه بالقضاء الكامل على حركة حماس، فإن الإعلام العبري ناقض ذلك، وبدأ يتحدث عن أفق مسدود لهذه الحرب التي قد تنتهي من دون صفقة كبيرة ومن دون تقويض لحماس".



وأضاف، أن قوات الاحتلال مع عودتها الى شن هجماتها المستعرة على الغزيين، وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل جنوب لبنان وسورية، تبعث برسالة مفادها بأن المرحلة التالية للتوصل الى هدنة، لن تكون متعلقة فقط بملف الرهائن المدنيين، بل بالشروع أيضا في الأسرى العسكريين، وهذا مكمن الخطورة التي يمكن التوقف عندها، بخاصة أنه ما تزال لدى حركة حماس جثامين لجنود الاحتلال من الصفقة الأخيرة وجنود آخرين أحياء، ومن ثم فإن مخاوف الاحتلال من استمرار المخطط نفسه، أو احتمال الذهاب لتوسيع نطاق الأطراف في هذا الملف بإدخال إيران، عبر تسليم عدد منهم، أو إلى روسيا، قد ينقل رسائل حول ما يمكن أن يجري، بخاصة وأن حماس تضغط في اتجاه محدد، وهو العزف على عنصر الوقت، ما قد يؤدي إلى سيناريوهات محددة، تخطط لتفاصيلها جيدا، وتعمل عليها، مما قد يؤدي إلى سيناريوهات أخرى مقابلة.



وأكد الغزو، أن عودة الحرب جريمة سافرة، ترتكبها قوات المحتل، موضحا بأن تفعيل هدنة ثانية، سيكون حلما بعيدا بعض الشيء اذا كان الوصول الى إقرار الهدنة الأولى استغرق 50 يوما كاملة من دمار الحرب والقتل، فإن تفعيل هدنة ثانية مع إعلان حكومة بنيامين نتنياهو، الالتزام بتحقيق 3 أهداف للحرب، وهي إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والقضاء على الحركة، وضمان عدم تمكن غزة من تهديد كيانه ثانية، سيبعدها كثيرا هذه المرة.

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