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مؤسسات مجتمع مدني ترفض ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة

12/3/2023 4:29:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمّان- تتجه تحالفات حقوقية وطنية مختصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، لاستخدام أدوات وأساليب وأنشطة موازية لكسب التأييد والمناصرة في ملف حقوق الإنسان في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، بالتوازي مع احتفالية مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومناقشة الاستعراض الشهر المقبل.
وتجري مناقشات عدة وتحركّات في أروقة هذه التحالفات، حول الأنشطة التي ستعتمد للتعبير عن رفض المجتمع المدني لازدواجية المعايير في هيئات الأمم المتحدة، بسبب الحرب الوحشية على قطاع غزة، وغض الطرف عن تطبيق القانون الدولي على الاحتلال.
وقدمت منظمات مجتمع مدني، تقارير وإفادات أصحاب المصلحة إلى مجلس حقوق الإنسان للاستعراض، لكن الحرب على غزة دفعت لتبني تحالفات لتكتيكات جديدة، لفضح انحياز دول كبرى، أبرزها: ألمانيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، منضوية تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مقابل السعي لكسب التأييد من الدول التي عبّرت عن مواقف مؤيدة مثل بعض دول أميركا اللاتينية وأوروبا.
ويتجه التحالف "المدني الأردني للآليات الدولية - حمى"، لتبني نشاطات وتحركات وتكتيكات موازية للاستعراض، وكذلك الاحتفالية العالمية المقررة في 11و12 من الشهر الحالي في أروقة الأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لمناصرة القضية الفلسطينية، وفضح التمييز في تطبيق القانون الدولي على الاحتلال.
وقال منسق التحالف نضال منصور لـ"الغد"، إن مخططات جديدة جرى التوافق عليها في التحالف كبدائل لكسب التأييد بمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعد العدوان الصهيوني على غزة، من منطلق توظيف الآليات الدولية لا مقاطعتها، لصالح الحقوق الفلسطينية والتأكيد على أن حقوق الإنسان مصلحة وطنية أردنية لا ترتبط بالدول الغربية.
وقال منصور "كان هناك توجه قبل الحرب على غزة بأن تنفذ 4 تحالفات زيارة استباقية إلى جنيف، وجرى تعليقها لدراسة البدائل والخيارات الممكنة لمناصرة القضية الفلسطينية، وقد وصلتنا دعوات لحضور الجلستين الاستباقية الأسبوع الماضي، لكننا لم نعلن مقاطعتنا، إذ شارك أعضاء من التحالف بطرق مختلفة، ووجهوا رسائل عديدة، كما بعثت برسالة مسجلة باسم المركز عن حرب الإبادة في غزة والقتل الممهنج للصحفيين، ممثلة عن المركز واعتبروها رسالة سياسية، لكننا لا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان وواقعه في الأردن وأن نطلب من الدول الغربية غير المؤتمنة على حقوق الإنسان وغير الوفيه لها، مناصرتنا في قضايانا ذات الطابع الوطني، وهناك مذبحة ترتكب على حدودنا في فلسطين".
وأكد منصور، أن كل التكتيكات القادمة، تندرج في سياق دعم القضية الفلسطينية وتعرية الانحياز الغربي والانهيار والفشل لدى هذه الدول.
وكان من المقرر وفقا لمنصور، تنفيذ فعالية جانبية باسم "حمى" في الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفضح الجرائم الصهيونية في جنيف، لإعادة الاعتبار إلى المنظومة الحقوقية الأممية، لكن ترتيبات الاحتفالية الرسمية اقتصرت على دعوات لحضور الاحتفالية الأممية عن بعد "أون لاين"، وأن الدعوات الأخرى هي دعوات خاصة.
ونوه منصور، إلى أن التحالف بصدد مناقشة إقامة فعالية قادمة قد ترافق انعقاد "المنتدى العالمي للاجئين 2023"، المقرر عقده الشهر الحالي في جنيف، أو على هامش مناقشة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف يوم 25 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتهدف تحركات التحالف، إلى إظهار "الطعنة التي تلقتها منظومة حقوق الإنسان" بسبب الحرب على غزة، وإحداث "إزاحة في مستوى الحوار الأممي الحقوقي" وفقا لمنصور، في الوقت الذي عبرت منظمات حقوقية دولية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.
ويضم "حمى" 32 منظمة مجتمع مدني أردنية وإشهر العام الماضي.
ومن التحالفات المعنية بآلية الاستعراض: التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان وضم عند إشهاره في كانون الاول (ديسمبر) 2022 نحو 14 مؤسسة مجتمع مدني، إضافة إلى تحالف "تطوير" ويضم عددا من منظمات المجتمع المدني من بينها مركز الحياة "راصد"، ولم يعلن أي منها مقاطعته للاستعراض الدوري الشامل، الذي يعد من أبرز آليات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في بلدان العالم .
وكان تحالف إنسان هو التحالف الذي أعلن مقاطعته للاستعراض الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، بسبب الحرب على غزة، وهو التحالف الذي يضم 20 منظمة مجتمع مدني.

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