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رغم وقفها رسميا.. هل تستأنف مفاوضات الهدن قريبا وما الشروط؟

12/3/2023 4:29:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان– في الوقت الذي فشلت فيه وساطات دوليّة بتمديد الهدنة الإنسانية بين قوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بعد أن أعلن الاحتلال رسميا أمس عن وقف المفاوضات، تثور تساؤلات حول إمكانية استئناف هذه الهدنة في الأيام المقبلة، وما الظروف التي ستدفع للاستئناف، سيما وأن خبراء عسكريين وسياسيين يرجحون استمرار العمليات العسكرية في الفترة المقبلة لتحسين شروط التفاوض على الأسرى المتبقين، وتحديدا العسكريين منهم.
واستبعد هؤلاء الخبراء العودة إلى هدنة قريبة خلال الأيام المقبلة، خصوصا في ظل الدعم الأميركي للاحتلال، والذي أعطى الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكريّة.
وكانت أنباء رسمية أكدت أمس فشل الوساطات لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع، فيما حمّل مصدر مصري مسؤولية انهيار المفاوضات لحكومة الاحتلال، الذي رفض تمديد الهدنة مقابل تجاوب كبير من "حماس"، التي "عرضت تقديم قائمة تضم فئات لم يكن متفقاً عليها مسبقاً من كبار السن والرجال بشأن تبادل الأسرى".
وأوضح المصدر أنّ "اقتراح إضافة كبار سن إلى القائمة جاء بعد رفض الاحتلال قائمة أخرى قدمتها "حماس" تتضمن ثلاثة جثامين لطفلين ووالدتهما، مع السماح بإطلاق سراح والدهما، رغم عدم انطباق شروط المرحلة عليه، وذلك لأبعاد إنسانية حتى يتمكن من دفن أسرته التي لقيت حتفها خلال قصف صهيوني سابق".
وكشف المصدر أنه "خلال المفاوضات، كان هناك رفض صهيوني قاطع لتسلم جثامين الأسرة"، قائلاً: "بدا واضحاً أن هذا الرفض وراءه خشية من تفجر الشارع الصهيوني ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لأن مجرد توقيع الكشف عليهم، والتأكد من قتلهم خلال القصف، سيؤدي إلى ثورة غضب في الجبهة الداخلية، التي طالما طالبت بتجنب المناطق التي يتوقع أن يوجد فيها أسرى".
وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري محمد فرغل إنّ فشل تمديد الهدنة جاء بعد أن اختلف الطرفان على شروط التمديد.
وأوضح فرغل أنّ استئناف العمليات العسكرية البرية والجوية من قبل الاحتلال، هو مؤشر واضح على أنّ الاحتلال يسير نحو تحقيق أهدافه التي وضعها، وهي تدمير القطاع وتهجير المدنيين، ما يجعل إمكانية العودة إلى الهدنة في القريب مستبعدة.
ويؤكّد فرغل أنّ المفاوضات كانت ما تزال مستمرة حتى أول من أمس للعودة إلى الهدنة، خصوصا وأن الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات هو الولايات المتحدة التي لديها رهائن لدى "حماس"، لكنّ الحركة على ما يبدو لديها شروط صعبة على الطرف الآخر الذي يحتكم إلى منطق القوّة ولديه أهداف يريد تحقيقها، وبالتالي فإن العودة إلى هدنة في الوقت الراهن هو أمر صعب.
الخبير العسكري والسياسي نضال أبو زيد استبعد أيضاً أن يكون هناك وعلى الأقل "خلال الأسبوع الحالي" أي هدنة جديدة، وذلك في ظل المؤشرات السياسية والعسكرية الحالية، فالاحتلال، ومع استئناف العمليات العسكريّة، يريد تحسين شروط التفاوض على ما بقي من الرهائن خصوصا العسكريين، من خلال الضغط على المقاومة ومحاصرتها عسكريا وميدانيا.
وبين أبو زيد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان مُنح فرصة أخيرة من قبل الأحزاب الدينية والمعارضة ليثبت تقدمه على أرض الميدان، كما أن الولايات المتحدة (الضامن الأساسي لاتفاق الهدنة) عادت وأعطت الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للمضي قدماً في العملية العسكرية، على أمل أن تحقق هذه العملية أي نتائج ميدانية.
لكن، على الرغم من ذلك، غير أنه ليس هناك أي مؤشرات واقعية تدلل على أن قوات الاحتلال قادرة على تحقيق أي إنجاز ميداني مهم حتى اللحظة، وهي لا تزال تركز على القصف الجوي والمدفعي، وتحاول التقدم شمالا باتجاه مدينة غزة للسيطرة عليها كاملة والسير نحو خان يونس ومخيم النصيرات، على أمل أن تنجح هذه القوات في تحقيق نجاح ميداني يجبر المقاومة على الجلوس على طاولة المفاوضات للتفاوض على الملف الأعقد والأعلى ثمناً وهو ملف الأسرى العسكريين، وفي الجانب الآخر فإنّ قوات المقاومة لا تزال وفقا للمؤشرات قويّة وقادرة على المقاومة.
وأوضح أن الجانب الصهيوني يدرك تماما أن الثمن الذي سيدفعه مقابل استرداد العسكريين سيكون باهظا جدا خصوصا الجنرالات، وأنّ معادلة التفاوض (ثلاثة مقابل واحد) لم تعد مطروحة أصلاً، وبالتالي فإنها ستحاول أن تحقق انتصارات ميدانية، وأن تحصل على معلومات استخبارية وأمنية تستطيع مساعدتها في استعادة أسراها لدى المقاومة وتجنيبها الدخول في مفاوضات مع المقاومة حول هؤلاء الأسرى.
وأضاف أن المقاومة لا تزال متماسكة، ولا تزال تستطيع التحكم بمشهد العمليات، بدليل إطلاق الرشقات الصاروخية واستهداف مناطق صهيونية في تل أبيب والضفة، وطالما استمر هذا التماسك والصمود فإن ذلك كفيل بتحسين شروط التبادل، وجعل المقاومة تتحكم بمشهد العمليات، ويفشل نيّة الاحتلال في إجبار المقاومة على الرضوخ لشروطه في ملف المفاوضات على العسكريين.
ولفت أبو زيد إلى أنّ الاحتلال كان قد خفض من سقف أهدافه خلال الفترة الماضية، فبعد أن كان يتكلم عن "القضاء على حماس وخلق واقع أمني جديد في قطاع غزة" بداية عملياته العسكرية، بات الآن يتحدث عن "محاولة لفرض حالة أمنية عسكرية على قطاع غزة، بهدف تهجير السكان"، ودفع المقاومة للاستجداء وطلب التفاوض على الأسرى العسكريين، وهذا ما لم ولن يحصل الفترة المقبلة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنيّة الدكتور محمد مصالحة أنّ الهدنة مرتبطة بأوضاع الطرفين المتقاتلين، فالأول مرتبط بالمقاومة التي لديها أسباب القوّة الكافية لتستمر في تحقيق الأهداف التي رسمتها، وهي صد العدوان، ومنع التهجير، وإلحاق الهزيمة بالاحتلال، والثاني الكيان الصهيوني الذي يستبطن أهدافا مزدوجة ومركبة، خصوصا وأن مصالحه مرتبطة مع الولايات المتحدة التي تدعم وجوده في المنطقة.
وأوضح أنّ هذه المصالح بين الولايات المتحدة والكيان تتمثل في أنّ الاحتلال هو مشروع استعماري يخدم الإمبريالية الأميركية التي تهدف إلى إقامة جسر لها في المنطقة العربية يدعمها في تنافسها الإقليمي مع الصين وروسيا، فهناك ترابط عضوي بين المصالح الصهيونية والأميركية.
وأضاف أن أميركا تريد أن تنفذ أجندة على مستوى النظام الدولي بتحقيق تنافس ناجح مع الصين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي التجاري والسياسي والعسكري والأمني، والاحتلال الصهيوني يريد أن يكون قوة فاعلة في المنطقة وحليفا قويا للولايات المتحدة حتى يستمر في تلقي المساعدات العسكرية والمالية منها.

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