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الملك: أعتز بدور الإمارات القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ

12/3/2023 4:29:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جلالة الملك عبد الله الثاني، السبت، إنه يعتز بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ بشكل مثالي، وبما حققته بجهود جبارة من تقدم وازدهار مشهودين دوليا، بقيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد.
وأضاف جلالته في منشور له عبر منصة (X):“مبارك لها هذا الجهد ومبارك يومها الوطني”.

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