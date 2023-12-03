الملك: أعتز بدور الإمارات القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ

الملك: أعتز بدور الإمارات القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ
التاريخ
12/3/2023 4:29:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جلالة الملك عبد الله الثاني، السبت، إنه يعتز بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ بشكل مثالي، وبما حققته بجهود جبارة من تقدم وازدهار مشهودين دوليا، بقيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد.
وأضاف جلالته في منشور له عبر منصة (X):“مبارك لها هذا الجهد ومبارك يومها الوطني”.
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