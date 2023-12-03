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سكان غزة بدائرة الموت والدمار.. لا غذاء ولا دواء ولا أمن

12/3/2023 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- "لا مكان لهم بالمستشفيات؛ لذا يفضلون الموت مباشرة على الإصابة"، هكذا يصف أطباء حالة بعض السكان في جنوب قطاع غزة بعد استئناف العدوان، وتوالي ارتقاء الشهداء وإصابة الجرحى من جديد بأعداد كبيرة.
فيما، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس امس إن شحن الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة يجب أن يستأنف بشكل عاجل. وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان القطاع الذهاب إليه.
وأوضح غيبريسوس، في منشور على حسابه بمنصة إكس، أنه يجب استئناف تسليم الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، وإعادتها إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال وقف إطلاق النار الأخير على الأقل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير.
وشدد غيبريسوس على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى والصرف الصحي والدواء.
وأشار إلى أن المصابين يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة، ويحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى الحماية والإمدادات لتقديم الخدمة.
وأردف "كما حذرنا مرارا وتكرارا، فإن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة يزيدان خطر الإصابة بالأمراض".
من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، وأنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.
وأوضح غريفيث في بيان أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه عندما تصمت الأسلحة، وأن الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة.
وقال "استشهد وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم(امس)، وجاءت تعليمات للأسر مجددا بالإخلاء، وانهارت الآمال".
وأشار إلى أن جميع سكان غزة، على رأسهم الأطفال والنساء والرجال، يعيشون في رعب في الشهر الثاني للاشتباكات، مضيفا "يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض".
وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.
ومن جنوب قطاع غزة، يتحدث العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض، الدكتور نبيل النجار، عما وصفها بـ"أوضاع كارثية"، قائلا إن القصف "لا يميز بين أطفال ولا نساء ولا شيوخ ولا عجائز"، بجانب أن جيش الاحتلال "يطالبنا يوميا عبر منشورات بالرحيل من خان يونس ورفح اللتين يتركز فيهما القصف حاليا".
العدد الكبير من المصابين، وعدم قدرة المستشفيات على استيعابهم دفعت بعض السكان، بحسب النجار، إلى أن "يفضلون الموت داخل بيوتهم؛ لأن المستشفيات مكتظة، ولا يتوفر بها العناية للجميع، ولو تم تخييرهم بين الإصابة والموت المباشر فإنهم يفضلون الموت".
ويصف الأوضاع أمام مستشفى غزة الأوروبي:" أمامي توجد مخيمات إيواء داخلها عدد كبير من السكان؛ فلا يوجد أسرة، والمصابون والجرحى والمرضى يفترشون الأرض؛ فالمستشفى في الطبيعي يستوعب 350 شخصا، لكن يوجد بها حاليا أكثر من 1000 بين مصابين ومرضى".
وعلى هذا فإنه:" لا نستطيع إخراج المصابين، ولا يمكننا استقبال مصابين جدد، الوضع كارثي بمعنى الكلمة"، وفق النجار، الذي حذر من تعرض الكثير للإصابة بـ"التهابات وتسمم دموي التي قد تفضي للموت".
ويلح العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض على ضرورة التوصل إلى هدنة جديدة، وإلا "سيتسع نطاق الكارثة الإنسانية"، وخاصة ما يتعلق بنقص المستلزمات الأساسية كالكهرباء والوقود والدقيق.
أزمة مستشفى غزة الأوروبي
من ناحيته، ينقل مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، ملامح المشهد داخل وحول المستشفى الواقعة في جنوب مدينة خان يونس، وقريبة من رفح.
ويقول:"بعد استئناف الحرب استقبلنا الكثير من الجرحى، واضطررنا لوضع بعضهم في مدارس قريبة من المستشفى، وأقمنا خيما بساحة المستشفى، وحاليا نحن غير قادرين على تقديم الخدمات الطبية في حدها الأدنى لهذا الكم الهائل من الجرحى والمرضى، لا سيما بعد حصار وقصف مستشفيات الشمال، وإجبار الجرحى على النزوح إلى هنا".
ويضرب مثالا على حجم الضغط الذي يواجهونه بأن "الأطقم الصحية، وخاصة أطباء العظام كانوا يعالجون في الطبيعي 27 مريضا، لكنهم يقدمون الآن خدمات لأكثر من 700 مريض يعانون كسورا مختلفة، هذا بخلاف النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات العلاجية والكوادر الطبية.. الوضع معقد جدا".
والجمعة الماضي، تم استئناف المعارك في غزة، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي أتاحت إطلاق سراح 80 رهينة صهيونية و240 سجينا فلسطينيا، وكذلك أطلق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في الاحتلال، من خارج إطار اتفاق الهدنة.-(وكالات)

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