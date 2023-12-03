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هاريس أعلنتها.. هذة خطة واشنطن لـمستقبل غزة بعد العدوان

12/3/2023 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- طرحت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، امس، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "Cop 28" في الإمارات، أهداف إدارتها الرئيسية بعد انتهاء عدوان الاحتلال على غزة، فيما تؤكد على ضرورة إعادة توحيد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد.
وشاركت هاريس في سلسلة من اللقاءات بعد أن أوفدها الرئيس الأميركي جو بايدن لتنوب عنه في القمة، بينما يركز على العدوان في غزة، إذ اجتمعت مع قادة إقليميين، وتشاورت معهم بشأن أحدث التطورات في غزة.
والتقت هاريس مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد إلقاء كلمتها أمام المؤتمر، وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن هاريس بحثت مع السيسي "أفكارا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم".
وقالت هاريس: "لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به، تقودها سلطة فلسطينية فعالة، وتحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ودول المنطقة".
وشددت على أن الولايات المتحدة "لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو حصار غزة أو إعادة ترسيم حدودها".
وتابعت: "لا يمكن لحماس الاستمرار في السيطرة على غزة، وهو أمر يتعذر معه الدفاع عن أمن إسرائيل ورفاهية الشعب الفلسطيني والأمن الإقليمي".
أهمية التخطيط لما بعد القتال
وتحدثت هاريس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن اللقاء، إن هاريس ناقشت "أهمية التخطيط لما بعد انتهاء القتال في غزة".
وقالت هاريس في البيان إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالسعي بلا هوادة لإطلاق سراح جميع الرهائن بالتعاون الوثيق مع قطر والشركاء الإقليميين الآخرين.
وأضافت: "تحدثت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشكرت الأمير على جهوده في تأمين صفقة بين إسرائيل وحماس وفرت وقفة مطولة للقتال أسفرت عن إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، بمن فيهم أميركيين، مع زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، قبل أن تنتهك حماس الهدنة"، على حد قولها.
وأعربت هاريس عن دعمها المستمر لوقف القتال لفترات طويلة لـ"إخراج الرهائن وتقديم المساعدات".
وفي تصريحات لها في وقت لاحق، امس، ستعبر هاريس عن رغبة الولايات المتحدة في العودة إلى الهدنة بين الاحتلال وحركة "حماس" من أجل الإفراج عن مزيد من الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية مرة أخرى.
توحيد غزة والضفة
وقال الناطق باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن هاريس ستوضح خلال لقاءاتها "أننا، كما قلنا مرات عدة من قبل، نعتقد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المشاركة في تحديد مستقبله، وأن يكون له دور في ذلك، وأنه بحاجة إلى حكم في غزة يعتني بتطلعاته واحتياجاته".
من جانبه، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض بأن هاريس "ستحمل رسالة بشأن غزة ما بعد الصراع، بينما تواجه المنطقة تداعيات الحرب التي قلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب".
وأوضح المسؤول أن أي خطة لمرحلة ما بعد الصراع في غزة "يجب أن يتضمن أفقا سياسيا واضحا للشعب الفلسطيني، وتضمن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كيان واحد".
وأضاف: "في اجتماعاتها ستحدد نائبة الرئيس القواعد، فيما يتعلق بما بعد الحرب في غزة وستطرح مقترحات محددة تسهم في انخراط الأصوات الفلسطينية في العملية وتبني دعما إقليميا لجهودنا".
جهود إدارة بايدن
ويراقب دور هاريس في الإدارة عن كثب بشكل متزايد مع ترشح بايدن (81 عاما) لولاية رئاسية ثانية، إذ كلفت بالمساعدة في التعامل مع سلسلة من التحديات الكبرى مثل الهجرة والإجهاض وحقوق التصويت من المنزل.
وتراجعت شعبية الرئيس الأميركي إلى أدنى مستوياتها خلال رئاسته بنسبة
40 %، في ظل رفض أغلبية كبيرة من الناخبين لنهج إدارته في التعامل مع السياسة الخارجية، والعدوان التي يشنه الاحتلال ضد قطاع غزة، وفق استطلاع رأي نشرت نتائجه شبكة "NBC News" الأميركية الشهر الماضي.
وناقش مسؤولون أميركيون تعزيز السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها ليشمل غزة، لكن لم يتم الاتفاق على خطة ثابتة بعد. وعبر بعض المسؤولين الأميركيين في أحاديث خاصة عن شكوكهم بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة غزة بعد العدوان، إذ اتهم المنتقدون السلطة بـ"الفساد وسوء الإدارة"، وأظهرت استطلاعات الرأي أن مصداقيتها منخفضة لدى الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن هاريس سبق أن حملت رسائل مهمة من بايدن في الخارج، إذ قالت في مؤتمر "ميونيخ للأمن" الذي عُقد شباط (فبراير) الماضي إن "إدارة بايدن خلصت رسميا إلى أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال غزوها لأوكرانيا".-(وكالات)

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